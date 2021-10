LOSC Mercato : Jonathan David proche de rallier l'Atlético

Publié par Thomas le 05 octobre 2021 à 18:41

Auteur d’un début de saison en fanfare avec le LOSC, l’attaquant canadien Jonathan David pourrait prochainement quitter les Dogues pour rallier un cador espagnol, qui en fait sa priorité mercato.

LOSC Mercato : Jonathan David se rapproche des champions d’Espagne

Arrivé dans le Nord en 2020 pour 27 millions d’euros, Jonathan David fait depuis le bonheur des supporters lillois. Cette saison, l’ancien joueur de La Gantoise réalise même des débuts tonitruants, avec déjà 6 buts inscrits en Ligue 1, le plaçant meilleur buteur du championnat à égalité avec Gaëtan Laborde. Sous contrat jusqu’en 2025 à Lille, le joueur de 21 ans est convoité par les plus grosses écuries européennes dont Liverpool et Manchester United. Si les deux clubs anglais supervisent le Canadien depuis quelques temps, il est fort probable que ce dernier prenne un virage à 360 degrés, pour rallier le championnat espagnol, où l’Atlético de Madrid lui fait les yeux doux.

Les champions de Liga 2021 cherchent à rajeunir leur secteur offensif et ont déjà entamé des contacts avec l’entourage du joueur. Comme l’avance le journaliste Gianluifi Dragone, insider du club Rojiblanco, "la direction sportive de l’Atlético Madrid suit de très près Jonathan David de Lille. Les rapports que le club a du joueur sont très bons". Le club d'Antoine Griezmann pourrait ainsi s'activer dès cet hiver pour convenir un précontrat au joueur afin de l'enrôler l'été prochain.

Atlético : Jonathan David en cas d’échec Vlahovic

Si les Colchoneros se positionnent sérieusement pour recruter l’attaquant du LOSC, c’est aussi pour pallier à un possible échec dans le dossier Dusan Vlahovic. L’attaquant de la Fiorentina fait l’objet de fortes convoitises de la part de l’Atlético depuis cet été, ainsi que d’autres grosses écuries anglaises. Si le dossier restait en stand-by après que son club ait refusé toutes les propositions madrilènes, une annonce surprenante formulée aujourd’hui pourrait tout relancer. Les dirigeants florentins ont annoncé que leur pépite serbe ne prolongera pas à la Viola, et partira au plus tard à la fin de son contrat en 2023.