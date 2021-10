Stade Rennais : Laborde veut faire mieux que la saison dernière

Publié par ALEXIS le 04 octobre 2021 à 20:27

Buteur contre le PSG, dimanche (2-0), Gaëtan Laborde a dévoilé son objectif avec le Stade Rennais. Il veut marquer plus de buts que lors de sa dernière saison au Montpellier HSC.

Stade Rennais : Laborde « espère continuer le plus haut possible »

Décisif avec le Montpellier HSC lors de deux dernières saisons, Gaëtan Laborde joue désormais sous les couleurs du Stade Rennais. Il a fait l’objet d’un transfert estimé à 15 M€, en toute fin du mercato estival 2021. Et l’attaquant de 27 ans n’a pas mis du temps pour s’imposer dans l’équipe de Bretonne. En 7 apparitions sous le maillot du SRFC, la recrue offensive a marqué 4 buts, dont celui contre le Paris Saint-Germain, et il a délivré une passe décisive. Il est ainsi sur la bonne voie pour justifier le gros montant investi par la direction rennaise pour le recruter à Montpellier. En tout cas, Gaëtan Laborde nourrit une ambition à la hauteur de son transfert.

« J'essaie de mettre ma grinta sur le terrain et au fur et à mesure ça tire l'équipe. Il va falloir le faire sur la saison entière, mais je ne vais pas les lâcher », a indiqué Laborde. « Je suis sur une bonne série, j'espère la continuer le plus haut possible. Je ne me fixe jamais d'objectif, j'essaie juste de faire mieux que la saison d'avant », a déclaré le décisif avant-centre du Stade Rennais.

Genesio fait confiance au nouvel attaquant du SRFC

Pour mémoire, ce dernier avait marqué 16 buts et offert 8 passes décisives avec le MHSC en Ligue 1 la saison dernière. Par conséquent, il sous-entend donc qu’il vise 17 buts au moins avec Rennes lors de l’exercice actuel. Et Bruno Genesio lui fait confiance pour y arriver. « On a fait venir Gaëtan Laborde pour nous amener un état d'esprit de gagneur et c'est un des leaders dans ce domaine-là. Je pense qu'il apporte beaucoup en marquant des buts, mais aussi dans cet aspect-là », a admis le nouvel entraîneur du Stade Rennais.