PSG Mercato : Mbappé, Leonardo lance un avertissement au Real !

Publié par JEAN-LUC D le 05 octobre 2021 à 21:31

Annoncé comme le principal favori pour accueillir Kylian Mbappé en cas de départ du PSG, le Real Madrid ne se cache plus concernant l’attaquant français. Et la dernière sortie de Florentino Pérez passe très mal au niveau de la direction parisienne. Leonardo, directeur sportif, s’est chargé de le faire comprendre au président madrilène.

Leonardo : « un manque de respect qu'on ne peut tolérer »

Après l’attaquant Karim Benzema, l’entraîneur Carlo Ancelotti, c’est le président du Real Madrid, Florentino Pérez, qui y est allé de sa petite déclaration pour le numéro 7 du Paris Saint-Germain. Dans des propos accordés au journal espagnol El Debate, le patron des Merengues a publiquement déclaré : « on aura des nouvelles de Mbappé l'année prochaine. Nous espérons que le 1er janvier, tout pourra être réglé. »

Des propos aussitôt rectifiés par l’homme fort du club le plus titré au monde quelques heures plus tard sur RMC Sport : « mes propos ont été mal interprétés. Ce que j’ai dit est qu’il faut attendre l’année prochaine pour avoir des nouvelles, et ce, toujours dans le respect du PSG avec lequel nous entretenons de bonnes relations. »

Mais à Paris, le mal est déjà fait. Les propos de Pérez ne sont pas bien accueillis. « Cette nouvelle sortie se situe juste dans la continuité d'un manque de respect envers le PSG et envers Kylian, d'ailleurs. Au cours de la même semaine, un joueur du Real Madrid (Benzema), puis l'entraîneur du Real Madrid (Ancelotti) et maintenant le président du Real Madrid parlent de Kylian comme s'il était déjà l'un des leurs. Florentino Perez avait déjà parlé de Kylian aux supporters madrilènes dans la semaine. Je le répète : c'est un manque de respect qu'on ne peut tolérer », s’est énervé le directeur sportif du Paris SG pour L’Équipe. Et il ne sait pas arrêter.

Leonardo répond à la sortie de Pérez sur Mbappé

Poursuivant, Leonardo a clairement interpelé le patron du Real Madrid sur les relations entre les deux clubs qu’il met en danger à travers sa communication. Aussi le collaborateur de Nasser Al-Khelaïfi espère que de tels agissements vont cesser pour le bien de tous. Surtout que la capacité de nuisance du Paris Saint-Germain n’est plus à prouver.

« Cela fait deux ans que ça dure. Je rappelle juste que la période de mercato est terminée, qu'une saison est en cours. Il y a des matches et le Real Madrid ne peut continuer à se comporter de cette manière. Que cela cesse ! Kylian est un joueur du Paris Saint-Germain et le club entend bien que cette relation dure », a-t-il ajouté. Le Real Madrid est donc prévenu.