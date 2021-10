Bordeaux : Costil ne mérite pas ça, les critiques sont injustes

Publié par Timothée Jean le 07 octobre 2021 à 03:00

À l’image des Girondins de Bordeaux, Benoit Costil traverse actuellement à une mauvaise passe en Ligue 1 avec une vingtaine de buts encaissée en neuf rencontres. Mais le gardien de but bordelais a reçu un soutien inattendu de Ludovic Giuly.

Bordeaux : Ludovic Giuly défend Benoit Costil

Malgré les changements opérés lors de ce mercato estival, les Girondins de Bordeaux réalisent un début de saison décevant en Ligue 1. 16e du championnat après neuf journées, le club aquitain a déjà encaissé 20 buts. Une moyenne portant a plus des 2 buts pris par match pour Benoit Costil. Le gardien de but est d'ailleurs pointé du doigt par certains observateurs. Mais le portier des Girondins de Bordeaux peut compter sur le soutien de Ludovic Giuly.

Dans des propos rapportés par Girondins4ever, l’ancien international tricolore a donné son avis sur la méforme du gardien de but des Girondins de Bordeaux. Pour Ludovic Giuly, ces critiques sont tout simplement injustes car Benoit Costil est « un grand gardien » derrière une défense poreuse. « C’est un grand gardien, il fait des arrêts importants, mais il est beaucoup trop exposé lors de ce début de saison des Girondins. On sait que c’est un très grand gardien », a-t-il confié.

Costil préféré à Mandanda, c'est "logique" !

Ludovic Giuly assure que « c’est à l’entraineur de Bordeaux et à sa défense de trouver les meilleures solutions pour le protéger un peu plus ». Et si Benoit Costil est moins performant dans les buts bordelais cette saison, l’ancien joueur de FC Barcelone estime que sa convocation est en équipe de France est méritée.

« Il y a de la concurrence aussi en Équipe de France. Il fait un gros début de saison, Steve Mandanda joue moins donc sa convocation est logique », a ajouté Ludovic Giuly. Et l’ancien Monégasque ne s’y trompe pas puisque Benoît Costil est le troisième meilleur gardien de Ligue 1 au nombre d’arrêts (30). C’est cette régularité devant les buts qui a convaincu Didier Deschamps de le convoquer chez les Bleus pour la phase finale de la Ligue des Nations.