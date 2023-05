Laurent Blanc, l'entraîneur de l'OL pourrait perdre un membre de son staff à cause de John Textor. Le nouveau président cherche à faire le ménage.

Arrivé en lieu et place de Peter Bosz en octobre dernier, Laurent Blanc est en passe d'échouer à sa mission à l'OL. L'ancien défenseur avait pour but de redresser la barre du club rhodanien, en le qualifiant à nouveau pour une compétition européenne. Mais après un échec en 2022, l'année 2023 ne semble pas la bonne pour les Gones. À 2 journées de la fin, ils ne sont que septièmes à 4 points de la cinquième place en Ligue 1.

Pourtant, l'OL a fait le travail lors de la 36ème journée de championnat. Opposé au quatrième, l'AS Monaco, le club a su montrer les muscles et s'imposer au Groupama Stadium (3-1) vendredi. Mais le LOSC, qui occupe la cinquième position, a défait l'OM samedi soir (2-1). L'écart reste donc inchangé entre les deux équipes, alors que le sprint final arrive bientôt à son terme.

Ludovic Giuly poussé vers la sortie par John Textor ?

Le départ de Jean-Michel Aulas a semé la zizanie au sein de l'Olympique Lyonnais. Parti il y a un peu plus d'une semaine, le désormais ex-président pourrait entraîner un membre du staff de Laurent Blanc dans sa chute. Il s'agirait de Ludovic Giuly, un de ses adjoints selon L'Équipe. Contre toute attente, l'ancien milieu de terrain ne devrait pas s'en aller sur ordre de John Textor. Il vivrait simplement une certaine lassitude, d'après les précisions du quotidien sportif.

En faisant ce choix, Ludovic Giuly n'irait pas au bout de son contrat qui court jusqu'en juin 2024. Une surprise pour Laurent Blanc qui pourrait ne pas avoir anticipé son départ. En attendant l'officialisation de la nouvelle, on peut se demander si cela impacterait la relation entre le champion du monde 1998 et John Textor. Le site Olympique-et-Lyonnais ajoute que le staff technique pourrait connaître d'autres changements cet été. Claudio Caçapa, Rémy Vercoutre et Franck Passi ne sont pas assurés de rester, et ce malgré un contrat courant également jusqu'en 2024 à l'OL.