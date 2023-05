Actuellement deuxième gardien du LOSC depuis l'hiver dernier, Benoît Costil voudrait revenir en Bretagne, et pourrait faire son retour au Stade Rennais.

Mercato Stade Rennais : Benoît Costil de retour au SRFC, la drôle de rumeur

C'est une rumeur de transfert que l'on n'avait absolument pas vu venir. Gardien numéro 1 du Stade Rennais pendant ses six années passées en Bretagne, Benoît Costil semble avoir le mal du pays dans le Nord-Pas-de-Calais. Selon les informations du Télégramme, l'actuel deuxième gardien du LOSC voudrait revenir dans la région bretonne, et le Stade Rennais ferait partie des candidats pour l'accueillir cet été.

Son contrat avec le LOSC se terminant en juin, le portier de 35 ans va devoir se trouver un nouveau point de chute pour la saison prochaine, et d'autres clubs se sont d'ores et déjà manifestés en plus du SRFC. Toujours d'après la source, l'En Avant Guingamp est sur le dossier pour remplacer Dominique Youfeigane, lui qui ne prolongera pas son aventure avec le club de Ligue 2. Enfin, l'US Concarneau, récemment promu en deuxième division, serait également à l'affût pour l'ancien bordelais.

Avec le probable départ d'Alemdar, le SRFC doit recruter un gardien

Si la présence de Steve Mandanda dans les cages rennaises la saison prochaine ne semble plus faire l'ombre d'un doute, le Stade Rennais va tout de même devoir recruter un gardien pour en faire la doublure de l'international français, d'autant plus que les petits pépins physiques s'accumulent, à l'image de sa blessure au mollet face à Monaco samedi dernier.

Pour le moment, c'est le jeune turc, Dogan Alemdar qui fait office de deuxième gardien, mais ce dernier devrait être prêté cet été afin d'acquérir de l'expérience et de revenir plus fort chez les Rouge et Noir. De plus, Romain Salin, troisième gardien du SRFC, va lui aussi quitter le Stade Rennais en fin de saison. Mécontent de son temps de jeu, le portier de 38 ans a déjà vidé son casier et joue désormais avec la réserve. La direction bretonne va donc devoir agir assez rapidement pour renforcer ce secteur de jeu cet été.