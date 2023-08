En quête d'un nouveau gardien, le LOSC semble enfin toucher au but, et pourrait valider l'arriver d'un portier dans les prochaines heures du mercato.

Mercato LOSC : Vito Mannone tout proche de Lille

Le mercato lillois s'accélère dans ces derniers jours de marché. En quête d'une doublure à Lucas Chevalier depuis plusieurs semaines, le LOSC pourrait enfin voir arriver un deuxième gardien de but, puisque les Lillois seraient tout proches de conclure l'arrivée de Vito Mannone, qui prendrait donc le rôle de remplaçant dans l'effectif des Dogues, qui disputent leur match retour de barrages de Conférence League contre le club croate de Rijeka.

Comme l'annonce L'Équipe, Vito Mannone, actuel gardien remplaçant du FC Lorient, passé notamment par l'AS Monaco ces dernières années, devrait rejoindre le Nord de la France dans les prochains jours. Cela fait suite au départ de Benoît Costil vers l'Italie, lui qui occupait ce poste de remplaçant avec le LOSC la saison passée et qui a rejoint la Salernitana, alors qu'il était en fin de contrat avec le club nordiste.

La hierarchie ne devrait pas bouger au LOSC

L'arrivée de Vito Mannone, qui avait disputé une bonne partie de la saison dernière avec le FC Lorient en raison de la grave blessure d'Yvon Mvogo, ne devrait pas bouger les lignes au LOSC. En effet, Lucas Chevalier va rester le titulaire indiscutable dans les buts lillois, et l'ancien portier de l'AS Monaco occupera le rôle de remplaçant, tout en amenant de l'expérience et en accompagnant le jeune gardien de but de 21 ans.

Une excellente nouvelle pour les Dogues, qui étaient en quête d'un portier depuis l'entame du mercato estival. Après avoir validé l'arrivée de Nabil Bentaleb ces derniers jours, le LOSC devrait donc faire venir Vito Mannone, qui pourrait bien être le dernier mouvement du côté de Lille, qui s'est montré plutôt actif durant l'été.