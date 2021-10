Real Madrid : Ancelotti va révolutionner sa défense après la trêve !

Publié par Thomas le 05 octobre 2021 à 20:11

Fortement décimé depuis la reprise du championnat, le Real Madrid va enregistrer le retour après la trêve de 5 joueurs clés de son effectif, de quoi procéder à une révolution en défense pour Carlo Ancelotti.

Real Madrid : Mendy, Carvajal, Marcelo... Le Real revit !

Auteur d’un début de saison prometteur, le Real semble payer depuis plusieurs semaines ses nombreux absents en défense. Si Carlo Ancelotti compose depuis son arrivée en alignant une défense remaniée, ce dernier pourra compter sur une flopée de retours importants lors de la trêve internationale. Dani Carvajal, Ferland Mendy ou encore Marcelo retourneront dans l’effectif merengue le 17 octobre prochain, dans le cadre du déplacement en Ligue des champions contre le Shakhtar (la rencontre contre l’Atlético, initialement prévue le week-end précédent a été déplacée).

En d’autres termes, une toute nouvelle défense s’offre à l’entraîneur italien, qui pourra enfin aligner son équipe type. En plus de ces trois renforts défensifs, le Real Madrid va acter le retour d'Isco et de Marco Asensio au milieu de terrain. Le dernier cité avait fait forte impression contre Mallorca il y a deux semaines (3 buts inscrits), et est toujours dans le viseur des Gunners.

L’ancien latéral de l’Olympique lyonnais, Ferland Mendy, revient lui après plus de 5 mois d’absences. Le Français avait réussi à gagner sa place de numéro 1 sur le côté gauche de la défense de Los Blancos, avant qu’une série de blessures ne l’empêche de confirmer sa très bonne forme aperçue l’année dernière. Reste à voir cependant son intégration dans le onze d’Ancelotti. Pour rappel, c’est Zinédine Zidane qui avait fait venir le défenseur de 26 ans à Madrid. Aujourd’hui, avec l’arrivée d’Ancelotti à la tête du club, son temps de jeu pourrait être amoindri.

De l’autre côté de la défense, Dani Carvajal devrait récupérer son poste de titulaire au profit de Lucas Vazquez et Nacho, qui avaient assuré l’intérim lors des dernières rencontres. Une vraie bonne nouvelle pour le Real Madrid, qui pourra aborder plus tranquillement les différentes échéances à venir, notamment un déplacement dans un peu plus de deux semaines chez le rival barcelonais. Le retour de Marcelo est aussi un point important pour la rotation en défense. Le nouveau capitaine de la Maison Blanche devrait avoir un rôle de formateur auprès des jeunes joueurs de l’équipe, notamment avec le très prometteur Miguel Gutiérrez, que Carlo Ancelotti apprécie beaucoup.