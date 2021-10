Barça Mercato : Le nouveau tacle de Luis Suarez à Koeman

Publié par Ange A. le 08 octobre 2021 à 04:05

Attaquant de l’Atlético Madrid depuis un an, Luis Suarez n’a toujours pas digéré son départ du Barça. Le buteur des Colchoneros en veut encore à Ronald Koeman. Dans une nouvelle sortie, l’Uruguayen a encore accablé le technicien néerlandais.

Luis Suarez l’a toujours mauvaise contre Ronald Koeman

Parti en larmes du FC Barcelone il y a un an, Luis Suarez a retrouvé le sourire à l’Atlético Madrid. Pour sa première saison chez les Colchoneros, l’avant-centre de 34 ans a été l’un des principaux acteurs du sacre en Liga. S’il s’épanouit dans la capitale espagnole, l’Uruguayen reste peiné par son départ du Barça. Le numéro 9 madrilène fustige surtout les manières de Ronald Koeman. Le coach des Blaugranas lui avait signifié par appel qu’il ne comptait pas sur lui. Une attitude que continuer à dénoncer « El Pistolero ». « L’appel de Koeman pour me dire qu’il ne comptait pas sur moi a duré 40 secondes. Ce n’est pas une façon de dire au revoir à une légende. Il a manqué de personnalité pour me dire les choses clairement, si c’est lui ou le club qui ne m’aimait pas. Ça a été des jours très difficiles en raison de tout ce que j’ai donné au club », a confié l’ancien buteur catalan sur Twitch.

Ronald également vers la sortie au Barça ?

Sur le banc du FC Barcelone depuis l’été 2020, Ronald Koeman est sous contrat jusqu’en juin 2022. Malgré le soutien affiché Joan Laporta, rien n’indique que le Néerlandais ira au bout de son bail. Surtout que le Barça réalise un mauvais début avec une triste 9e place en Liga. Les Blaugranas sont également derniers de leur poule en Ligue des champions après deux lourds revers (3-0 à chaque fois contre le Bayern puis face au Benfica). Face à cette mauvaise série de résultats, Mundo Deportivo assure que le président barcelonais resterait tout de même sur ses gardes. Le quotidien catalan croit savoir que le patron des Culés aurait discrètement contacté Xavi Hernandez pour assurer la succession de Koeman.