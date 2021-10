Belgique - France : La fierté de Didier Deschamps après l’exploit

Publié par Ange A. le 08 octobre 2021 à 07:45

L’équipe de France a validé son billet pour la finale de la Ligue des Nations en renversant la Belgique jeudi (2-3). Didier Deschamps, le sélectionneur national, est revenu sur la performance des Bleus contre les Diables rouges.

La réaction de Didier Deschamps après la remontada des Bleus

L’équipe de France affrontera l’Espagne dimanche en finale de la Ligue des Nations. Les Bleus ont réussi une remontada jeudi face aux Diables rouges belges pour valider leur ticket. Menée deux buts à zéro à la mi-temps suite à des réalisations de Yannick Carrasco (37e) et Romelu Lukaku (40e), la bande à Hugo Lloris est revenue avec de meilleurs arguments dans le second acte. Karim Benzema (62e) a d’abord permis aux siens de réduire la marque. Passeur décisif sur la réduction du score, Kylian Mbappé (69e) a égalisé pour les Bleus sur penalty. Une reprise de Théo Hernandez dans le temps additionnel a scellé le come-back des hommes de Didier Deschamps.

Le sélectionneur national a salué la performance des siens après la rencontre. « Compte tenu du scenario, gagner prouve la force de caractère de cette équipe. Personne ne pensait ça à la mi-temps, je comprends par rapport au résultat mais ils sont là et ils ne veulent pas lâcher », a confié l’entraîneur des Bleus au micro de TF1.

De bon augure avant le choc contre la Roja

Satisfait de la remontada de l’équipe de France, Didier Deschamps s’est projeté sur le prochain rendez-vous contre l’Espagne. Pour cette nouvelle finale, le sélectionneur des Bleus souhaite de nouveau soulever un trophée au coup de sifflet final. « On était là pour jouer la finale. On y sera. Avec un titre au bout. On aura un jour en moins pour récupérer », a-t-il fait savoir. Prochain adversaire des Bleus, l’Espagne a écarté l’Italie, championne d’Europe en titre, pour obtenir son billet pour la finale. Grâce à sa victoire (1-2) face à la Squaddra Azzurra, la Roja a mis fin à la série d’invincibilité de 37 matchs des hommes de Roberto Mancini. Comme la France, l’Espagne va tenter de succéder au Portugal, vainqueur de la Ligue des Nations en 2019.