LOSC : Sanctions, Olivier Létang peste encore contre la LFP

Publié par Ange A. le 09 octobre 2021 à 10:23

Le Lille OSC ne digère toujours pas les dernières sanctions infligées par la LFP. Président du LOSC, Olivier Létang a de nouveau poussé un coup de gueule suite au verdict prononcé par l’instance.

Olivier Létang dénonce les sanctions infligées au LOSC

Réunie mercredi soir, la Commission de discipline de la Ligue de football professionnel a statué sur les derniers incidents survenus dans les stades de Ligue 1. La LFP s’est notamment penchée sur le derby du Nord entre le RC Lens et le Lille OSC. Un Classique entaché par l’invasion de la pelouse de Bollaert par les supporters. Suite à cet incident, les deux rivaux ont été frappés par la Ligue. Si du côté de Lens on acquiesce, le LOSC en revanche peste encore contre la décision de la LFP. Laquelle a prononcé un point de pénalité avec sursis et la fermeture du parcage visiteurs pour les supporters lillois à l’extérieur. Les supporters des Dogues sont ainsi privés de déplacement jusqu’à la fin de l’année. Une injustice pour Olivier Létang qui s’est encore exprimé dans les colonnes de La Voix du Nord.

Le cri d’alarme de Létang auprès des instances

« Oui, les sanctions sont injustes car elles privent nos supporters de déplacements, l’équipe du soutien de nos supporters pendant six matches et, potentiellement, le club d’un point », a d’abord protesté le président du LOSC. Dans sa sortie, le patron du Lille OSC lance également un appel à tous les acteurs pour que de pareils événements ne se reproduisent pas sur les pelouses. « Il faut assumer une responsabilité collective. Clubs, institutions, autorités doivent avoir une préoccupation sur le sujet et arrêter les débats partisans. Le football français rencontre aujourd'hui des problèmes qui peuvent toucher tous les clubs, tous les stades », a indiqué Olivier Létang.