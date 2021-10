LOSC : Frustré par la LFP, Létang accable Lens après le derby

Publié par Ange A. le 07 octobre 2021 à 07:30

Réunie mercredi, la Commission de discipline de la LFP a prononcé des sanctions contre le RC Lens et le Lille OSC. Président du LOSC, Olivier Létang ne digère pas les décisions de la Ligue. Le responsable lillois l’a vertement fait savoir.

Le LOSC frappé par la LFP après le derby

Champion de France en titre, le Lille OSC a connu une désillusion lors de la 6e journée de Ligue 1 Uber Eats. Le LOSC s’est incliné sur le plus petit des scores dans le derby du Nord contre le RC Lens son ennemi historique. Ce classique du championnat a été souillé par l’invasion de la pelouse de Bollaert par les supporters. Des incidents qui n’ont pas échappé à la Commission de discipline de la LFP. Laquelle a décidé de sanctionner les deux clubs nordistes. Le RC Lens a écopé de deux matchs à huis clos (déjà purgés) et d’un point de pénalité avec sursis. Lille écope d’un point de pénalité avec sursis et de la fermeture de son parcage visiteurs à l’extérieur jusqu’au 31 décembre.

« Une injustice » pour Olivier Létang

Président du Lille OSC, Olivier Létang n’a pas tardé à réagir à ces sanctions infligées par la LFP. Si ses homologues du RC Lens ont salué la décision de la Ligue, le président lillois s’insurge contre ce verdict. Le patron des Dogues trouve cette décision « pour le moins très surprenante et totalement injuste ». Pour le dirigeant nordiste, la responsabilité de ces débordements incombe surtout aux Sang et Or. « Je rappelle que le LOSC n’était pas l’organisateur de la rencontre et que nos supporters ne sont jamais sortis du parcage visiteurs. Le problème de fond n’est toujours pas réglé et il ne le sera jamais si on ne sort pas de débats partisans », a dénoncé l’ancien patron du Stade Rennais dans des propos relayés par L’Équipe.