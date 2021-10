PSG Mercato : Mbappé, la gueulante de Leonardo contre le Real

Publié par Ange A. le 09 octobre 2021 à 22:53

Alors que son contrat au Paris Saint-Germain expire l’été prochain, Kylian Mbappé est annoncé au Real Madrid. Directeur sportif du PSG, Leonardo s’agace des manigances du géant espagnol pour arracher son champion du monde tricolore.

Kylian Mbappé au cœur des tensions entre le PSG et le Real Madrid ?

Pas toujours prolongé, Kylian Mbappé pourrait quitter le Paris Saint-Germain librement au terme de la saison. Un transfert au Real Madrid, son club de rêve et l’un de ses plus vieux courtisans, semble promis à l’avant-centre de 22 ans. Du côté de l’état-major madrilène, on ne cache plus l’intention d’enrôler l’attaquant du PSG qui pourrait signer gratuitement. Capitaine des Merengues, Karim Benzema multiplie d’ailleurs les sorties pour inciter la signature du champion du monde tricolore. Comme l’attaquant tricolore, Florentino Pérez s’est récemment exprimé sur ce dossier. Pour le président du Real, le numéro 7 parisien est attendu au Bernabeu « en janvier ». Cette dernière sortie a de quoi irrité Leonardo. Le directeur sportif parisien s’agace de l’attitude de la Maison Blanche.

Un manque de respect pour Leonardo

« Le Real Madrid dément avoir contacté Mbappé mais je pense que le club travaille depuis longtemps pour le faire signer. Ils parlent de Mbappé publiquement depuis deux ans et cela doit être puni. Je vois un manque de respect du Real […] L’entraîneur, la direction, les joueurs du Real, ils parlent de Mbappé et je pense que c’est leur stratégie. Ce n’est pas respectueux », a lâché le responsable francilien dans des propos relayés par Fabrizio Romano. Dans sa sortie, Leonardo a réitéré son désir de voir le natif de Bondy poursuivre sa carrière sous le maillot du Paris Saint-Germain. « Notre idée est de prolonger le contrat de Kylian Mbappé. Rien n’a changé dans nos plans. Kylian est un bijou, il est incroyablement parfait pour le PSG... On n’a jamais prévu l’avenir du PSG sans Mbappé », a-t-il poursuivi.