ASSE : Cette urgence que Horneland veut résoudre avant Rodez

Avant de recevoir Rodez pour la 2e journée de Ligue 2, l’ASSE veut rassurer défensivement après un match nul spectaculaire à Laval (3-3). Eirik Horneland insiste : pour gagner, il faut d’abord cesser de subir et communiquer davantage derrière.

ASSE : Repartir du bon pied après Laval

Le partage des points à Laval a laissé un goût amer. Trois buts encaissés malgré une domination globale : un paradoxe que Horneland veut rapidement corriger. L’entraîneur norvégien estime que son équipe « doit rester à l’initiative » et ne plus subir les vagues adverses, sous peine de revivre les mêmes désillusions.

Le technicien l’a martelé en conférence de presse : « Mon objectif principal, c’est qu’on reste à l’initiative pour ne pas subir. Pour gagner, il faut marquer des buts et donc être créatif. » Un mot d’ordre clair, teinté d’humour nordique : attaquer oui, mais sans oublier d’éteindre la lumière derrière.

Une défense solide… sur le papier

Horneland le reconnaît : la défense stéphanoise possède des profils robustes, à commencer par Mikaël Nadé, Chico Lamba ou encore Joao Ferreira. Mais sans communication, tout s’écroule. « Il s’agit d’un problème de couverture qui aurait pu être réglé avec une meilleure communication », dit-il à propos du troisième but encaissé à Laval.

C’est là que réside l’urgence : créer des automatismes, de la complicité, presque de la télépathie défensive. Horneland refuse de ressasser le passé douloureux de la saison dernière, mais il glisse tout de même : « Je pense que cette saison, on a les défenseurs de qualité pour faire partie des bonnes défenses. » L’ambition est là, reste à verrouiller tout ça… avant que Rodez n’en profite.