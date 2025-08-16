Mercato PSG : Donnarumma, le Paris SG prend enfin la parole

Entre version officielle et règlement de comptes, le départ de Gianluigi Donnarumma du PSG tourne au feuilleton estival. Le club parisien sort enfin du silence pour contester les propos de l’agent du joueur.

Mercato PSG : Donnarumma, un divorce qui sent la poudre

Les adieux de Gianluigi Donnarumma ont surpris beaucoup de supporters. Si l’Italien a fait ses valises, c’est Lucas Chevalier qui est désormais destiné à garder la cage parisienne. Mais ce qui choque vraiment, ce sont les accusations d’Enzo Raiola. Selon l’agent, « le PSG avait changé les règles du jeu » au dernier moment, alors que son protégé avait accepté de prolonger pour un salaire inférieur.

Raiola ajoute même : « Le choix de ne pas prolonger a été pris durant le Mondial des clubs, le PSG m’avait même demandé de ne rien communiquer officiellement. » Voilà qui laisse entendre une rupture brutale et presque sournoise. Gigio aurait, d’après son entourage, été victime d’un revirement parisien de dernière minute. Ambiance.

Le PSG contre-attaque et dénonce un « énorme mensonge »

Face à cette offensive médiatique, le club de la capitale n’a pas tardé à répondre. Et le ton est ferme : « Donnarumma s’est vu proposer un nouveau contrat, faisant de lui, à nouveau, l’un des gardiens de but les mieux payés au monde, mais il en voulait plus. » Fin de citation, signée d’un proche du dossier dans Le Parisien.

Selon Paris, aucune trahison, mais une exigence salariale jugée excessive. Luis Enrique, tranchant, aurait alors décidé : « D’accord, passons à autre chose. » Une manière élégante de dire : merci, au revoir, et bonne chance ailleurs. Le PSG, piqué au vif, retourne ainsi les accusations : ce ne serait pas le club le fourbe… mais le clan Donnarumma trop gourmand.