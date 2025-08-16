Mercato : Après Zabarnyi, le PSG attend deux autres recrues

Après avoir enregistré les signatures de Lucas Chevalier et Ilya Zabarnyi, le PSG garde encore une marge de manœuvre pour boucler son mercato, avec la possibilité d’un quatrième voire d’un cinquième renfort avant la clôture.

Mercato : Le PSG veut recruter encore deux joueurs

Le PSG garde encore une marge de manœuvre pour boucler son mercato, avec la possibilité d’un quatrième voire d’un cinquième renfort avant la clôture. Depuis l’ouverture du marché, le PSG s’est attaché les services de deux gardiens de but et d’un défenseur central. D’abord, Renato Marin est arrivé à Paris librement et gratuitement, étant en fin de contrat avec l’AS Rome.

Ensuite, Lucas Chevalier a été transféré en provenance du LOSC pour une somme proche de 40 millions d’euros plus des bonus qui pourraient faire monter la note à 55 millions d’euros. Enfin, le PSG a déboursé environ 63 millions d’euros plus 3 millions d’euros de bonus pour arracher Ilya Zabarnyi à Bournemouth. Mais d’après les informations relayées ce vendredi par le journal L’Équipe, le recrutement du PSG ne serait pas encore terminé.

Alors que le marché ferme ses portes le 1er septembre, Luis Campos souhaiterait attirer en priorité un ailier gaucher et un latéral droit. Mais pour passer à l’action, le PSG devra d’abord dégraisser un effectif toujours encombré par sept joueurs invités à partir, notamment Nordi Mukiele, Carlos Soler, Gianluigi Donnarumma, Randal Kolo Muani, Renato Sanches, Marco Asensio et Ilyes Housni. Chacun dispose de touches, mais aucun transfert n’a encore été finalisé, freinant les ambitions du Paris Saint-Germain.