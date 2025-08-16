OM : Désillusion monumentale pour Marseille !

L’OM entame sa saison par une claque inattendue : une défaite cruelle face au Stade Rennais dans le temps additionnel, alors que les Bretons étaient à dix. Un revers glaçant qui rappelle à Marseille que la Ligue 1 ne pardonne rien, surtout pas le manque d’efficacité.

SRFC – OM : Un match accroché… jusqu’au rouge

Le coup d’envoi de la saison sentait la poudre. Rennes et Marseille se rendent coup pour coup, avec une intensité digne d’un mois de mars. Les Bretons dominent les débats, Rulli multiplie les parades, et l’OM se contente de contrôler. Mais à la 38e minute, coup de théâtre : Abdelhamid Aït-Boudlal est expulsé pour une semelle mal maîtrisée. Le Stade Rennais à dix… Marseille en supériorité numérique… la voie était libre, pensait-on.

Lire aussi : INFO OM : Medhi Benatia fait une annonce-choc sur le Mercato

À voir

ASSE : Cette urgence que Horneland veut résoudre avant Rodez

Mais non. Malgré cet avantage, les Phocéens restent amorphes. Une frappe de Rabiot sur le poteau juste avant la pause, un frisson de Murillo au retour des vestiaires… et c’est tout. Le Stade Rennais tient bon, piquant en contre quand il peut, porté par un Quentin Merlin inspiré et un Blas en embuscade.

Blas crucifie Marseille dans le money time

Il fallait un héros : Ludovic Blas a répondu présent. À la 90+1e, profitant d’un alignement défensif douteux, il surgit dans le dos de la défense marseillaise, contrôle parfaitement et crucifie Rulli d’un plat du pied implacable. Explosion de joie au Roazhon Park.

Lire aussi : Stade Rennais – OM : Balerdi prévient déjà Valentin Rongier

Roberto De Zerbi, sur le banc marseillais, reste figé. Ses joueurs, trop timorés, ont ronronné toute la soirée. Même Greenwood, pourtant virevoltant, a manqué la finition. La leçon est brutale : domination territoriale ne vaut rien sans réalisme offensif. Rennes, à dix contre onze, a joué avec le cœur… tandis que Marseille a joué avec le frein à main.

Une saison qui commence mal

Cette défaite risque de laisser des traces. Au-delà du score, c’est l’attitude qui interpelle : manque d’intensité, peu de créativité, et un mental friable. Les supporters marseillais, déjà échaudés par des étés agités, voient les vieux démons refaire surface : le manque de rigueur, le trou d’air mental, les défaites évitables.

À voir

Mercato : Après Zabarnyi, le PSG attend deux autres recrues

Lire aussi : Mercato : Un crack proche de signer à Marseille

Habib Beye, lui, peut jubiler : ses hommes ont fait preuve d’un courage remarquable. Une victoire fondatrice, peut-être. À Marseille, en revanche, on parle déjà de désillusion. Et si cette soirée n’était que le premier avertissement d’une saison plus compliquée que prévue ?