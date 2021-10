PSG Mercato : Coup de folie dans le dossier Pogba ! deal bientôt bouclé

Publié par Thomas le 10 octobre 2021 à 11:45

Véritable objectif du PSG et de Leonardo pour le prochain mercato, le dossier Paul Pogba pourrait prendre un virage à 360 degrés. Un cador européen pourrait enrôler le milieu de terrain tricolore dès le mois de janvier, sous la forme d’un précontrat.

PSG Mercato : Vers un échec dans le dossier Pogba ?

C’est peut-être l’une des pistes les plus importantes du Paris SG, et elle est en train de lui filer sous les mains. À la recherche d’un top joueur européen pour son entrejeu, le PSG piste depuis plusieurs mois maintenant Paul Pogba, dont le contrat à Manchester United se termine en juin prochain. Si le contact entre Paris et l’agent du joueur, Mino Raiola est très bon, le Français est courtisé par plusieurs cadors, qui mènent une lutte sans merci pour l’enrôler.

Lors d’un live sur la plateforme Twitch, le journaliste italien Fabrizio Romano, très au courant des dernières rumeurs mercato, avait déclaré en début de semaine, que Paris prévoyait " de faire quelque chose d'énorme au milieu de terrain l'été prochain tout en rassurant les fans Rouge et Bleu sur les intentions du club pour le prochain mercato " Ce que je veux dire aux fans du PSG c'est de ne pas s'inquiéter, car le Paris SG travaille déjà pour faire quelque chose d'important l'été prochain, au milieu notamment, ils prévoient de faire quelque chose de vraiment immense, ils veulent signer un top milieu mondial. ". Une piste néanmoins menacée depuis quelques jours, par l'ancien club du joueur, la Juventus de Turin.

Un retour à la Juve, c’est du sérieux

Si le PSG semblait mener la course en tête, une déclaration du joueur après la rencontre contre la Belgique a mis du feu aux poudres. De retour à Turin (club où il a joué de 2012 à 2016), Paul Pogba a indiqué qu’un come-back à la Juventus n’était pas à exclure " J'aime Turin ! Je parle toujours avec d'anciens coéquipiers de la Juve comme Dybala. Je suis à Manchester maintenant, je suis sous contrat jusqu'en juin alors nous allons voir. Je veux terminer cette saison au meilleur niveau, et ensuite nous verrons ". Un idée qui ne sort pas de nulle part, puisque les Bianconeri seraient en effet en contact avec le milieu de 28 ans, et que tout pourrait se boucler dans les prochains mois. Comme l’avance l’insider italien Rudy Galetti, la Juve travaille actuellement pour signer Pogba dès la trêve hivernale, et cela en vendant 2 joueurs.

" La Juventus pense à faire revenir Paul Pogba en Italie. Le club souhaite vendre (Aaron) Ramsey et un joueur entre McKennie et Adrien Rabiot, afin de réduire la masse salariale et faire une place au joueur de Manchester United. Paul pourrait également signer un précontrat en Janvier et retourner chez les Bianconeri durant l’été. " affirme le journaliste sur son compte Twitter. Une très mauvaise nouvelle pour le PSG, qui devra orienter ses recherches sur un autre milieu de terrain de renom, si le deal venait à aboutir.