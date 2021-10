PSG Mercato : Paul Pogba lâche une réponse claire à Leonardo

Publié par JEAN-LUC D le 08 octobre 2021 à 15:28

Paul Pogba n’a pas encore signé une prolongation avec Manchester United et le PSG veut le récupérer cet hiver ou l’été prochain. Le milieu de terrain français s’est prononcé sur sa situation personnelle, jeudi soir.

Paul Pogba annonce la couleur pour son avenir

Après un mercato estival animé avec l’arrivée de stars du football comme Lionel Messi et Sergio Ramos, le Paris Saint-Germain veut remettre le couvert lors des prochaines périodes de recrutement. Libre le 30 juin prochain, Paul Pogba est ainsi érigé en priorité par Leonardo et la direction sportive du club de la capitale. En négociations avec les dirigeants de Manchester United, le milieu de terrain de 28 ans n’a toujours pas paraphé un nouveau bail.

Annoncé avec insistance un peu partout, le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus Turin étant aussi cités sur les rangs pour l’international français, le principal concerné a fait le point sur son avenir avec Manchester United jeudi soir. « J'aime Turin ! Je parle toujours avec d'anciens coéquipiers de la Juve comme Dybala. Je suis à Manchester maintenant, je suis sous contrat jusqu'en juin alors nous allons voir. Je veux terminer cette saison au meilleur niveau, et ensuite nous verrons », a déclaré Paul Pogba jeudi soir au micro de Sport Mediaset, après la victoire de l'équipe de France contre la Belgique (3-2) en Ligue des Nations à Turin.

Le PSG prépare un gros coup au milieu de terrain

Après Lionel Messi, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi et Nuno Mendes, le Paris Saint-Germain veut encore frapper fort durant les prochains marchés de transferts. Lors de son podcast Here We Go, le journaliste Fabrizio Romano a révélé mardi que le PSG a prévu de frapper un gros coup l’été prochain.

« Ce que je peux dire aux supporters du PSG, c’est de ne pas s’inquiéter, parce que le club est en train de travailler sur quelque chose d’important l’été prochain ! Ils veulent faire quelque chose d’important au milieu de terrain, et chercher un joueur de top niveau. Le PSG voulait déjà le faire cet été, mais l’opportunité Messi a fait changer les plans. On est encore en octobre donc il est trop tôt pour ce genre de choses, mais je peux vous dire que le PSG travaille encore pour quelque chose d’important l’été prochain et le milieu de terrain est vraiment le poste où ils veulent faire un gros coup », a expliqué le spécialiste mercato chez Sky Sport Italia. Selon Fabrizio Romano, Leonardo vise en priorité Paul Pogba ou le Brésilien Casemiro (29 ans) du Real Madrid.