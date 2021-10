OM : Bamba Dieng, une grosse prédiction pour son avenir !

Publié par Timothée Jean le 11 octobre 2021 à 13:35

Auteur d’un excellent début de saison avec l’Olympique de Marseille, Bamba Dieng a disputé ses premières minutes avec la sélection nationale du Sénégal le week-end dernier. Une bonne nouvelle pour son compatriote Sadio Mané, qui lui prédit déjà un brillant avenir.

OM : La prédiction de Sadio Mané pour Bamba Dieng

Resté à l’OM cet été, Bamba Dieng réalise un bon début de saison en Ligue 1. Le joueur de 21 ans s’est brillamment illustré lors de la victoire de l’OM face à l’AS Monaco (2-0) en inscrivant un doublé. Et depuis, le jeune buteur marseillais poursuit son ascension.

Les progrès de Bamba Dieng ont en effet été couronnés par une convocation en équipe nationale du Sénégal pour disputer les matchs contre la Namibie et le Togo dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2022. L’international brésilien a même effectué ses premiers pas avec les Lions de la Teranga à l’occasion du match contre la Namibie. Des débuts sous le maillot sénégalais salué par son compatriote Sadio Mané.

Dieng "peut devenir l'un des meilleurs attaquants du monde"

Pour le buteur de Liverpool, il ne fait aucun doute que Bamba Dieng explosera au plus haut niveau. « Dieng a tout l'avenir devant lui. Je pense qu'il peut devenir l'un des meilleurs attaquants, pas seulement en Afrique, mais du monde », a déclaré l'attaquant des Reds aux médias à l’issue de la victoire du Sénégal face à la Namibie (4-1).

C’est désormais à l’attaquant de l’Olympique de Marseille de continuer à travailler afin de progresser et devenir l’un des plus grands joueurs de planète. Ce qui serait une très bonne nouvelle pour l’Olympique de Marseille toujours en quête de renfort offensif. « Avec les qualités qu'il a et s'il bosse encore plus, il pourrait y arriver. En tout cas, nous sommes là pour l'aider », a conclu Sadio Mané.