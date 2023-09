En pleine internationale, le FC Metz a acté la signature d'un jeune prodige en attaque. Mais le joueur de 15 ans ne rejoindra les Grenats qu'en 2026.

Mercato FC Metz : Amara Diouf sur les traces de Sadio Mané

Le FC Metz vient d'acter une importante signature d'un jeune prodige en attaque. À seulement 15 ans, Amara Diouf a terminé meilleur buteur de la CAN des moins de 17 ans, en mai dernier. Samedi, il est entré en jeu face au Rwanda, lors de la dernière journée des qualifications à la Coupe d'Afrique des Nations, devenant ainsi le plus jeune international sénégalais dans l'histoire.

Appartenant à Génération Foot, académie partenaire du FC Metz, il ne pourra pas néanmoins rejoindre l'équipe des Grenats qu'à partir de 2026, en raison de son jeune âge. Le jeune attaquant suit déjà les traces d'un certain Sadio Mané, avec qui il échange régulièrement. « À 18 ans, Amara filera au FC Metz. C'est notre club partenaire, qui a permis de lancer la carrière de nombreux Sénégalais. Sadio Mané, qui est son modèle, parle énormément avec Amara. L'autre jour, il lui a dit : Signe à Metz, tu ne le regretteras pas. Moi, je suis même passé par la troisième division avec cette équipe et regarde où j'en suis maintenant. Les grands clubs seront toujours là si tu ne grilles pas les étapes », a confié Mady Touré, fondateur et président de Génération Foot, dans les colonnes de So Foot.

Amara Diouf suivi par les plus grands clubs

Si la carrière d'Amara Diouf ne fait que de débuter, le joueur de 15 ans est déjà suivi par les plus grands clubs. Manchester City, Arsenal, le Real Madrid et le Barça scrutent avec attention ses prestations en club et en sélection et auraient même transmis des offres pour le faire venir. Son profil ne passe forcément pas inaperçu, à peine diplômé du brevet des collèges, qu'il se retrouve déjà sélectionné avec le Sénégal pour jouer les matchs de qualification à la CAN. « Techniquement, il était nettement au-dessus du reste. C’est d’ailleurs pour cela que je suis peut-être plus dur avec lui qu’avec les autres. Je ne veux pas voir son talent prendre le dessus sur sa personnalité », souligne Mady Touré.

Repéré et recruté par Génération Foot très jeune, « qui aurait cru que ce gamin qu’on a récupéré à 10 ans finirait international 5 ans plus tard ? », lance Mady Touré. Une carrière presque toute tracée, qui suit celle de son père, Ady Diouf, ancien avant-centre de la D1 sénégalaise et directeur du Solar FC de Pikine.