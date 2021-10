PSG Mercato : Doha frappe, Mbappé prêt à signer pour 225 M€ ?

Publié par JEAN-LUC D le 12 octobre 2021 à 14:33

Malgré la volonté de Kylian Mbappé de rejoindre le Real Madrid, le PSG ne baisse pas les bras et espère le convaincre de signer un nouveau contrat. Doha, qui tient également à l’attaquant de 22 ans, est prêt à faire une folie pour le maintenir au Paris Saint-Germain.

Le PSG prépare un nouveau contrat pour Mbappé

En effet, selon les dernières révélations relayées par le journaliste espagnol Eduardo Inda dans sa célèbre émission El Chiringuito, le Paris Saint-Germain ne lâche pas l’affaire pour Kylian Mbappé. Après avoir reconnu au micro de RMC Sport qu’il voulait rejoindre le Real Madrid durant l’été, l’international français a laissé une petite lueur d’espoir concernant la possibilité de le voir renouveler son engagement qui prend fin le 30 juin prochain.

Nasser Al-Khelaïfi et les hautes autorités qatariennes veulent donc en profiter pour tenter de le convaincre de renoncer à ses envies d’ailleurs. Et pour y parvenir, une offensive colossale se prépare pour l’ancien attaquant de l’AS Monaco. Le patron du journal OK Diario indique notamment que le PSG va transmettre prochainement une nouvelle offre de prolongation à Mbappé avant la fin du mois d’octobre.

Un nouvel engagement couvrant les cinq prochaines années, soit jusqu’en juin 2026, avec à la clé un salaire de 45 millions d’euros par saison, soit un total de 225 millions d’euros si l’enfant de Bondy signe effectivement. Mais la tendance est encore loin de ce scénario.

Kylian Mbappé prêt à prolonger avec le PSG ?

Très proche de Karim Benzema depuis leur rencontre en sélection, Kylian Mbappé se serait confié à l’attaquant du Real Madrid sur ce qu’il entend faire l’été prochain. D’après les informations du chroniqueur Eduardo Inda, le champion du monde 2018 a déjà pris sa décision concernant son prochain club. Selon le journaliste, « le souhait de Mbappé serait d'aller à Madrid cet hiver ». De plus en plus inséparables, Karim Benzema et Kylian Mbappé pourraient ainsi se retrouver dans les mois à venir au Real Madrid. Le Paris SG aura donc fort à faire dans ce dossier.

TOP 5 des exploits mythiques de l'Equipe de France