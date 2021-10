OL Mercato : Une recrue de l'Olympique Lyonnais validée

Publié par ALEXIS le 12 octobre 2021 à 20:41

Recrue estivale de l’ OL, Jérôme Boateng a joué quelques matchs avec le club rhodanien en Ligue 1 depuis son arrivée. Mais Rolland Courbis n’a aucun doute que le défenseur est une bonne pioche.

OL : Boateng est une bonne pioche selon Courbis

Jérôme Boateng a signé librement à l’ OL le 1er septembre dernier en provenance du Bayern Munich. Il a joué son premier match avec les Gones lors de la 5e journée du championnat. Évidemment, Peter Bosz lui a laissé le temps de s’acclimater avant de le lancer en Ligue 1. En quatre apparitions (234 minutes jouées), il a été titulaire 3 fois. Cependant, le défenseur central n’a toujours pas joué de match complet. Selon Rolland Courbis, l’Allemand n’est pas encore à son top niveau, mais il va monter progressivement en puissance à l’Olympique Lyonnais.

« Sur Jérôme Boateng, je ne suis pas conquis pour le moment […] mais il n’a que 33 ans. À son âge, au poste d’arrière central, ça passe, même s’il n’est pas encore à 100 % pour jouer un match en entier. Je le vois rapidement retrouver sa forme, avec le rythme indispensable », a commenté le technicien sur RMC Sport. « En tout cas, Boateng, c’est l’une des bonnes idées de l’inter-saison de la part de l’ OL. C’est un pari », a apprécié le consultant du média.

Riche palmarès du défenseur allemand

Jérôme Boateng en Ligue 1, c’est vraiment une bonne opération pour le club rhodanien et son nouveau coach Peter Bosz. L’arrière est une grosse pointure dans le football mondial. Il a joué à Manchester City (2010-2011) et au Bayern Munich pendant une décennie (2011-2021). Le natif de Berlin a joué 314 matchs en Bundesliga et a remporté 9 titres consécutifs de champion d’Allemagne à partir de 2013, la Coupe d’Allemagne (5 fois) et la Supercoupe d’Allemagne (5 fois).

Il a aussi gagné la Ligue des Champions en 2013 et 2020, la Supercoupe de l'UEFA (2013 et 2020), la Coupe du monde des clubs (2013 et 2020), et la Coupe du monde en 2014 au Brésil. International allemand depuis 2009, le néo-joueur de l’ OL compte 76 sélections avec la sélection allemande (Mannschaft).