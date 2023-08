L’éventuelle arrivée de Zinédine Zidane en cas de vente de l’OM à l'Arabie saoudite prend de l’ampleur, passant d’une simple rumeur à un scénario plausible.

Vente OM : L'Arabie saoudite a un projet avec Zinédine Zidane à Marseille

Après une courte période d’accalmie, les rumeurs autour d’une future vente de l’Olympique de Marseille à l’Arabie saoudite refont surface. Bien évidemment, cela fait plus de deux ans que le sujet est évoqué avec des rebondissements aussi surprenants qu’intrigants. Récemment, le journaliste grec George Tsanakas de Sport FM, a mis le feu aux poudres, en révélant l’existence de pourparlers entre le propriétaire du club phocéen, Frank McCourt, et les investisseurs saoudiens.

Après avoir longtemps fait preuve d'intransigeance dans les négociations, le milliardaire américain serait désormais prêt à vendre l'OM, tout en conservant entre 20 et 30 % de ses parts. Cette nouvelle stratégique soulève une problématique majeure, car les Saoudiens désirent exercer un contrôle total sur la gestion du club phocéen. Dotés de ressources financières illimitées, ils estiment qu'ils n'ont pas besoin d'un autre actionnaire pour le développement de l'équipe phocéenne.

L'Arabie saoudite affiche ainsi clairement son intention de racheter intégralement l'OM, dans le but de concurrencer son rival qatari, actuel propriétaire du PSG. Les Saoudiens seraient même prêts à confier les rênes de l'équipe première à Zinédine Zidane, un nom qui résonne profondément dans le cœur des supporters marseillais. À ce sujet, les propos de Rolland Courbis retiennent l'attention.

Rolland Courbis en remet une couche sur la Vente OM

L’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille suggère en effet que les négociations en vue d'une vente de l'OM à l'Arabie saoudite, incluant Zinédine Zidane, sont toujours en cours, tout en précisant qu'il s'agit de sources non confirmées. "L’OM acheté par l'Arabie Saoudite ? J'ai déclaré que je ne serais pas étonné, selon mes informations, dans un avenir relativement proche, ce pays pourrait avoir l'idée de racheter l'OM avec Zizou comme entraîneur. Ce ne sont que des tuyaux", a-t-il déclaré dans des propos rapportés par La Provence.

Rolland Courbis reste donc optimiste quant à une future vente de l’OM à l’Arabie saoudite, qui a déjà réalisé plusieurs acquisitions d'envergure dans le domaine du sport. Très actif sur le marché des transferts ces derniers mois, en attirant des grandes stars du football européen, le royaume saoudien ambitionne aussi de racheter un nouveau club dans l’un des plus grands championnats d’Europe. Et tous les signes pointent vers l’OM. "Pour le moment, c'est plutôt la stratégie qui consiste à améliorer le niveau du championnat d'Arabie saoudite qui a prévalu. Mais suivant les évolutions médiatiques et stratégiques, ce scénario d'un rachat de l’OM n’est pas exclu, à mon avis", a ajouté Rolland Courbis.

Toutefois, il est important de souligner que l'avis de l'ancien entraîneur de l'OM est une évaluation personnelle, et aucune officialisation n'a encore été faite quant à une future vente OM. Il faudra donc faire preuve de prudence et de retenue sur ce dossier complexe et très sensible. Tant que des informations officielles ne seront pas encore tombées, il faudra attendre avec patience pour connaître l'avenir véritable de l'OM. Pour le moment, Marcelino est toujours sur le banc phocéen.