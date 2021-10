LOSC Mercato : Gudmundsson, son rêve en tant que footballeur !

Publié par Timothée Jean le 14 octobre 2021 à 03:50

Alors qu'il vit une première saison prometteuse au LOSC, Gabriel Gudmundsson (22 ans) a avoué qu'il nourrit un grand rêve pour la suite de sa carrière.

LOSC Mercato : Gabriel Gudmundsson heureux à Lille !

Recruté en provenance de Malmö lors du dernier mercato estival, Gabriel Gudmundsson a rapidement trouvé ses marques au LOSC. L’arrière gauche est « heureux » d'évoluer sous les couleurs nordistes. Le néo-Lillois n'a pas tardé à trouver sa place au sein de l'effectif de Jocelyn Gourvennec et tout se passe bien pour lui.

Gabriel Gudmundsson a d'ailleurs disputé sa première Ligue des Champions cette saison avec le LOSC lors de la défaite face au RB Salzburg (2-1). Des débuts sur la scène européenne que le jeune joueur ne compte pas oublier de sitôt. « C’était un beau moment pour moi. Quand j’étais petit, je rêvais de ça. Bien sûr, ce n’est pas ce match-là que j’aurais aimé garder dans ma mémoire. Je pense vraiment que nous aurions dû obtenir un meilleur résultat et que nous méritions mieux. J’en retire malgré tout une grande expérience, ça me donne énormément d’énergie pour aborder le prochain avec encore plus de détermination », a-t-il confié sur le site officiel du club.

Gabriel Gudmundsson rêve de jouer avec sa sélection nationale

Percutant dans le couloir droit, Gabriel Gudmundsson réalise un bon début de saison. Le défenseur de 22 ans rêve désormais de jouer pour sa sélection et espère que la Suède se qualifiera pour la Coupe du Monde 2022. « Bien sûr que j’espère jouer un jour en équipe nationale. Le plus tôt possible, même (…) C’est un rêve pour moi, un objectif. Mon père a porté le maillot de la Suède. J’ai envie de vivre cela moi aussi », a-t-il a confié. Mais Gabriel Gudmundsson sait qu’il doit encore gagner en rythme et en temps de jeu avant d'intégrer sa sélection nationale. « Pour l’instant, je ne me focalise que sur mes performances avec le LOSC », a-t-il conclu.