PSG Mercato : Mbappé, Pochettino lâche une confidence résonnante

Publié par JEAN-LUC D le 14 octobre 2021 à 11:20

Libre le 30 juin prochain, Kylian Mbappé va-t-il quitter le PSG pour s’engager librement en faveur du Real Madrid ? Mauricio Pochettino, l’entraîneur du Paris Saint-Germain, s’est exprimé sur l’avenir de son attaquant de 22 ans.

Le PSG va tout faire pour prolonger Kylian Mbappé

Alors que l'actualité du Paris Saint-Germain est actuellement animée par les déclarations fracassantes de Neymar sur son avenir avec la Seleçao et son mal-être ainsi que les aveux de départ de Kylian Mbappé, Mauricio Pochettino s’est confié mercredi sur les ondes de deux radios espagnoles. Interrogé par la Cadena COPE et Radio Marca, l’entraîneur du Paris Saint-Germain a parlé de l'avenir de Kylian Mbappé, il est confiant sur le fait que la direction du PSG fera tout son possible pour le convaincre de prolonger.

« Les joueurs de foot ont un entourage et des gens qui les conseillent, mais ils prennent leurs propres décisions. Kylian prendra la décision qu'il doit prendre et le club fera tout son possible pour qu'il reste, parce que nous parlons de l'un des meilleurs joueurs du monde. Il a 22 ans et un grand potentiel. Qui peut penser que le PSG n'a pas envie qu'il continue de jouer ici longtemps ? Le club va tenter de le convaincre et de le séduire pour qu'il reste ici », a assuré le coach argentin des Rouge et Bleu.

Les mots forts de Pochettino pour Mbappé

Dans le dossier Kylian Mbappé, le Paris SG peut d’ailleurs compter sur l’apport de son entraîneur afin de parvenir à ses fins. Disposant d'une excellente relation avec le jeune international français, Pochettino n’a jamais manqué de le séduire en le couvrant d’éloges à chacune de ses sorties.

« C'est un garçon tranquille, avec beaucoup de personnalité et un caractère très sociable. Il est clair sur les choses et aime le football. Il a 22 ans, mais a une très grande maturité pour gérer ce genre de situation concernant son avenir. Je ne doute pas que Kylian puisse relever tous les défis qui se présenteront à lui dans le futur », a précisé l’ancien technicien de Tottenham. Pour rappel, Mbappé et son entourage n’excluent pas la possibilité d’un renouvellement avec Paris, même si le joueur veut encore se donner un temps de réflexion avant de trancher.