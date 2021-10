PSG Mercato : Une prolongation de Mbappé proche d'être bouclée !

Publié par Thomas le 06 octobre 2021 à 17:34

Tout va très vite au Paris Saint-Germain, alors que le club connaît de la discorde en interne après les révélations chocs de Kylian Mbappé sur son transfert avorté au Real Madrid cet été. Des tendances récentes affirment que l’attaquant serait désormais proche de renouveler avec le PSG, et c'est sa mère qui l'évoque !

PSG Mercato : La mère de Mbappé évoque une prolongation

Voilà une nouvelle qui devrait ravir les supporters du Paris SG, un peu moins ceux du Real Madrid. Alors que l’attaquant tricolore semblait se diriger tout droit vers un transfert au Real Madrid l’été prochain, ce dernier pourrait contre toute attente prolonger son aventure d'un an au PSG. La nouvelle semble pour le moins cocasse. En début de semaine, Mbappé a livré deux entretiens chocs aux micros de RMC Sport et L’Équipe, révélant notamment ses envies de départ de la capitale cet été.

Des révélations qui ont eu pour effet de rendre furieux le board parisien, qui ne comprenait pas l’intérêt d’une telle sortie médiatique. Si l’on pensait la relation entre le natif de Bondy et ses dirigeants tendue, il s’agirait finalement de l’inverse, puisque le joueur pourrait contre toute attente prolonger son contrat à Paris.

Dans un interview accordée au Parisien, la maman de Kylian Mbappé, Fayza Lamari a évoqué que des négociations étaient en cours entre le club et son fils, pour convenir une prolongation XXL. Celle qui gère les réseaux sociaux et l’image du joyau parisien a même confirmé que ces négociations avançaient dans le bon sens. "On discute actuellement avec le PSG et ça se passe bien. J’ai même eu Leonardo hier soir (ce lundi)."

Des révélations pour le moins inattendues, qui viennent contrecarrer les tendances en Espagne, qui voient pour la plupart l’arrivée du Français chez les Merengues comme acquise. Fayza Lamari ajoute que rien n’est encore fait, et que tout dépendra du bien-être de son fils. "Après est-ce qu’on arrivera à une issue ? Une chose est sûre : il se donnera à fond jusqu’au bout pour gagner la Ligue des champions. Kylian a besoin d’être épanoui. S’il est malheureux, il est capable de vous dire : "j’arrête ma carrière". Et il nous le dit souvent d’ailleurs (sourire). Avec Kylian, tout peut changer du jour au lendemain." Une véritable bombe donc, qui risque d'animer la presse ibérique pour un certain temps.