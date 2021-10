PSG Mercato : Le clan Lewandowski prépare son arrivée à Paris !

Publié par JEAN-LUC D le 14 octobre 2021 à 23:20

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2023, Robert Lewandowski pourrait bien quitter le Bayern Munich pour l’été prochain pour rejoindre le PSG. L’affaire fait grand bruit en ce moment en Allemagne.

Robert Lewandowski ouvre la porte au PSG

Après avoir attiré cet été Lionel Messi, Sergio Ramos, Achraf Hakimi, Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma et Nuno Mendes, le Paris Saint-Germain pourrait encore se lancer sur le marché des transferts en fin de saison avec la volonté de frapper de très gros coups. Avec le départ possible de Kylian Mbappé au Real Madrid, en fin de contrat, les dirigeants parisiens vont devoir se positionner sur une pointure en attaque. Et d’après les informations de Sport Bild, Robert Lewandowski pourrait débarquer dans la capitale française l’été prochain.

Le quotidien sportif précise notamment que Pini Zahavi, l’agent de l’international polonais de 33 ans, aurait prévu de placer son poulain au Paris Saint-Germain en cas de départ du Bayern Munich en fin de saison. Le puissant agent de joueurs israélien, qui a joué un grand rôle dans l’arrivée de Neymar au PSG en 2017, voit une ouverture au sein de l’équipe de Pochettino avec les possibles départs de Mauro Icardi et Mbappé. Toutefois, l’actuel leader de Ligue 1 n’est pas seul sur ce dossier.

Lewandowski se donne encore 4 ans au haut niveau

Toujours selon Bild, Robert Lewandowski se voit encore évoluer au haut niveau durant quatre ans. Pini Zahavi, fort de ses entrées au Paris Saint-Germain depuis le transfert de Neymar, envisage même d’entamer prochainement les premières discussions avec Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo. D’autres clubs seraient sur les rangs, comme Manchester City et le Real Madrid, mais la piste PSG semble plus actuelle que jamais. Pour rappel, le site spécialisé Transfermarkt pense qu’un chèque de 60 millions d’euros peut permettre de boucler le transfert de Lewandowski.

Affaire à suivre donc…