PSG Mercato : Mbappé, le Real Madrid remporte une première bataille

Publié par Timothée Jean le 15 octobre 2021 à 14:56

Véritable objectif du Real Madrid, Kylian Mbappé n’écarte pas la possibilité de prolonger son contrat avec le PSG. Mais le géant madrilène vient de recevoir une excellente nouvelle dans ce dossier.

PSG Mercato : Le Real Madrid confiant pour Mbappé

Ce n’est un secret pour personne, le Real Madrid souhaite déloger Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain. Dans la dernière ligne droite du mercato estival, l’attaquant français a fait l’objet d’offre concrète de la part du géant madrilène. Une offre colossale à hauteur de 200 millions d’euros pour s’attacher les services du natif de Bondy était même évoquée. Cependant, les dirigeants du Real Madrid se sont heurtés au refus catégorique du Paris Saint-Germain, préférant conserver son joueur.

La direction du PSG a ainsi pris le risque de revenir à la charge pour tenter de prolonger Kylian Mbappé, dont le bail expire en juin prochain. La mère de l’attaquant parisien l’a même avoué, les négociations entre les deux parties se poursuivent toujours dans l’espoir de trouver un accord avant la date d’expiration de son bail. Sauf que ces discussions et propositions formulées par le PSG à l’égard du champion du monde 2018 n’inquiètent guère le Real Madrid.

Kylian Mbappé s’est enfin décidé !

Le journal AS révèle en effet que le géant madrilène reste « très confiant » concernant l’aboutissement de ce deal, car « Kylian Mbappé a pris sa décision ». Malgré la volonté du Paris Saint-Germain de lui offrir un salaire démentiel, le joueur de 22 ans campe toujours sur sa position. « Il ne renouvellera pas avec le PSG pour tout l'or du monde », a confié une source proche du dossier. A priori, la bataille semble déjà perdue pour les dirigeants du PSG face aux Madrilènes, désireux de s’offrir le joyau tricolore. Pourtant, les Parisiens n’ont pas encore dit leur dernier mot. Ils tenteront sûrement une dernière riposte afin de conserver l’ancien joueur de l’AS Monaco le plus longtemps possible.