Mercato ASSE : Bouchouari, l’offre qui fait tout basculer

Le destin de Benjamin Bouchouari de l’ASSE à Trabzonspor semblait tout tracé… jusqu’à ce qu’une pépite bastiaise ne vienne tout chambouler. Le milieu stéphanois voit soudain la porte se refermer sous son nez.

Mercato ASSE : Bouchouari doublé dans la dernière ligne droite

Le mercato n’est pas une science exacte, et Benjamin Bouchouari l’a appris à ses dépens. L’AS Saint-Étienne pensait tenir un accord avec Trabzonspor, mais le club turc a changé de cible en dernière minute. Christ Inao Oulaï, prodige du SC Bastia, a grillé la priorité grâce à une offre de 7 millions d’euros transmise aux Corses. Une somme qui fait réfléchir, même en Ligue 2.

Lire aussi : Mercato ASSE : Bouchouari à l’OL ? La vérité éclate

Cette volte-face a tout d’un coup dur pour le milieu stéphanois, brillant sous le maillot vert mais désormais relégué au second plan. Le jeune ivoirien de Bastia, physique et explosif, coche visiblement toutes les cases du recrutement turc : jeunesse, potentiel, et possible plus-value à la revente.

Bastia face à un dilemme lucratif

Pour Bastia, ce transfert représenterait une manne financière inattendue. Sous contrat jusqu’en 2028, Oulaï est un joyau que le club pourrait monnayer au meilleur moment. Reste à savoir si le SCB acceptera de se séparer d’un titulaire aussi tôt dans la saison.

À voir

Mercato OM : Un deal choc se prépare en attaque !

Lire aussi : Mercato ASSE : Rebondissement inattendu pour Bouchouari

Du côté de Saint-Étienne, on observe la situation avec frustration. En quelques heures, le dossier Bouchouari s’est refroidi. Le joueur, lui, va devoir patienter ou espérer un rebondissement, car en mercato, tout peut encore basculer… une seconde fois.