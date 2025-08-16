Mercato : Le Barça boucle un dossier urgent !

Le Barça a officiellement prolongé Jules Koundé jusqu’en 2030, et verrouillé un pilier défensif majeur de son effectif. Une opération stratégique et rapide, menée comme une urgence… mais avec le sourire du vestiaire.

Mercato Barça : Un contrat blindé jusqu’en 2030 pour Jules Koundé

Le Barça ne voulait prendre aucun risque et c’est désormais chose faite. Jules Koundé, arrivé en 2022, a signé une prolongation de trois ans qui le lie au club catalan jusqu’en 2030. Le Français bénéficie au passage d’une revalorisation salariale bien méritée après avoir prouvé son importance dans le collectif blaugrana.

À 26 ans, l’ancien joueur de Séville est devenu un cadre indiscutable de la défense barcelonaise. Positionné dans le couloir droit, dans la même zone que la pépite Lamine Yamal, il est désormais un taulier autant sur le terrain que dans le vestiaire. Une prolongation vécue comme un “soulagement” dans les bureaux du club.

Pilier sportif et symbole de stabilité au Barça

Le FC Barcelone sécurise ainsi l’un de ses joueurs les plus valorisés (cinquième de l’effectif selon Transfermarkt). Avec déjà deux titres de Liga, une Coupe du Roi et deux Supercoupes d’Espagne à son palmarès depuis 2022, Koundé inspire la confiance et incarne la stabilité recherchée par le club en pleine reconstruction économique.

En verrouillant ce dossier prioritaire du mercato, le FC Barcelone envoie un message fort : pas question de perdre ses leaders défensifs. Et avec un contrat jusqu’en 2030, les supporters peuvent désormais dormir sur leurs deux oreilles… même sans clean sheet.