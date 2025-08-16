Mercato OM : Un deal choc se prépare en attaque !

L’OM agite le mercato alors même que la saison débute à peine. Un attaquant suscite les convoitises et un départ semble de plus en plus inévitable.

Mercato OM : Rowe sur le départ, l’Italie se frotte les mains

L’OM a recruté à tour de bras cet été et il faut désormais alléger la masse salariale. Jonathan Rowe, brillant en préparation mais toujours remplaçant, est le premier à pouvoir faire ses valises. L’Anglais plaît énormément en Serie A, où l’Atalanta et l’AS Roma se livrent un duel discret mais intense pour le récupérer.

Le joueur de 20 ans souhaite surtout du temps de jeu, ce que Roberto De Zerbi ne peut pas lui promettre. Ses performances estivales ont tapé dans l’œil de nombreux observateurs, et les offres ne devraient pas tarder. Si le club phocéen veut vendre, c’est le moment parfait pour réaliser une belle plus-value.

Une attaque de Marseille saturée

A Marseille, il y a embouteillage devant. Avec les arrivées d’Aubameyang, Weah et Paixao pour plus de 35 millions d’euros, Jonathan Rowe se retrouve relégué au rang de quatrième roue du carrosse. Même Rennes s’est renseigné récemment, preuve que le dossier devient brûlant. Le club phocéen ne ferme pas la porte à un départ, bien au contraire.

L’Olympique de Marseille a besoin de liquidités pour équilibrer son mercato XXL, et Rowe pourrait en être la première victime collatérale. Le match face à Rennes pourrait donc être l’un de ses derniers sous le maillot olympien, même s’il est dans le groupe.

Roberto De Zerbi apprécie le joueur, mais le message est clair : pas de passe-droit. Rowe veut jouer, l’OM veut vendre : tout le monde y trouve son compte. Reste à savoir si l’Italie emportera la mise… ou si une surprise venue de Ligue 1 viendra tout bouleverser.