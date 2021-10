OM : Dimitri Payet, un avertissement à Paris avant le Classico

Publié par Timothée Jean le 15 octobre 2021 à 11:56

Dans une longue interview accordée à L’Équipe, Dimitri Payet s’est exprimé sur son début de saison à l’OM. L’occasion pour lui d’évoquer également le prochain Classico entre l’Olympique de Marseille et le PSG.

OM : Dimitri Payet lance un avertissement au PSG

Auteur d’un excellent début de saison, l’Olympique de Marseille a connu un coup d’arrêt notoire lors de ces dernières rencontres. Le club phocéen a enchaîné une série de quatre matchs consécutifs sans victoire. La trêve internationale est donc bien arrivée pour Dimitri Payet et ses coéquipiers. Cette pause a en effet permis au capitaine de l’OM de bien récupérer de ses petits pépins physiques.

Le milieu offensif a aussi appris à se ménager et a l’intention de reprendre sa montée en puissance lors des prochaines rencontres de l’OM. D’ailleurs, Dimitri Payet s’est attardé sur une rencontre très attendue au Vélodrome, le Classico contre le Paris Saint-Germain prévu le 24 octobre prochain. Si le capitaine de l’OM a bien conscience que la tâche sera très compliquée face au PSG, il reste néanmoins très confiant pour son équipe. Il s’est d’ailleurs fendu d’un avertissement aux stars du Paris Saint-Germain. « Ils se sont renforcés et ont des objectifs élevés, mais nous aussi [...] On se battra avec nos armes, notre nouvelle façon de jouer », a-t-il prévenu.

Un premier Classico pour Jorge Sampaoli

Dimitri Payet tient ainsi à rappeler que l’Olympique de Marseille aura de sérieux arguments à faire valoir face à l’ogre parisien. Les Parisiens sont prévenus, ils affronteront un OM avec « une nouvelle façon de jouer ». Le Réunionnais est même impatient d’en découdre avec l’actuel leader du championnat, rappelant que ce Classico OM-PSG sera le premier pour le coach Jorge Sampaoli. « Ce sera excitant, car il y a plein de nouveautés. Ce sera le premier du coach, ils ont de nouveaux joueurs, nous aussi », a-t-il ajouté. Rendez-vous pris le 24 octobre au Stade Vélodrome, à partir de 21 h.