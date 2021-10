ASSE : En pleine trêve, de bonnes nouvelles affluent pour Puel

Publié par Ange A. le 09 octobre 2021 à 03:23

Alors que la trêve internationale bat son plein, Claude Puel peut se réjouir en vue de la prochaine journée de Ligue 1. Le coach de l’ ASSE devrait aligner un renfort pour le déplacement sur la pelouse du RC Strasbourg.

Un important retour enregistré à l’ ASSE avant Strasbourg

Lanterne rouge de Ligue 1, l’AS Saint-Étienne est loin du début de saison escompté. Les Verts n’ont même pas encore signé la moindre victoire en championnat après 9 journées. Après son nul arraché in extremis dans le derby contre l’Olympique Lyonnais (1-1), l’ ASSE va tenter de s’imposer sur la pelouse du RC Strasbourg lors de sa prochaine sortie. Alors que certains de ses poulains défendent actuellement les couleurs de leurs sélections nationales, Claude Puel vient de recevoir une bonne nouvelle en vue du déplacement à la Meinau. Absent lors des trois derniers matchs de Sainté, Yvann Maçon a effectué son retour à l’entraînement comme l’ont indiqué les derniers clichés publiés par le club ligérien sur son compte Twitter. Le latéral stéphanois était touché au mollet. Il est désormais espéré pour affronter le Racing.

Des nouvelles des internationaux de Claude Puel

Outre le retour d’Yvann Maçon, l’AS Saint-Étienne peut se satisfaire des performances de certains de ses internationaux. Vendredi, les Camerounais Harold Moukoudi et Yvan Neyou ont dominé le Mozambique (3-1). Sauveur de l’ ASSE contre l’OL, Wahbi Khazri a de nouveau été décisif avec la Tunisie. L’attaquant stéphanois s’est illustré avec un but lors de la victoire des Aigles de Carthage contre la Mauritanie (3-0). En revanche, Miguel Trauco s’est incliné avec le Pérou contre le Chili (2-0). Buteur avec les U20 de l’équipe de France, Adil Aouchiche et les Bleuets ont été accrochés par les Espoirs tunisiens en amical (1-1). Reste maintenant à savoir si ce beau monde reviendra en jambes pour défier le club alsacien dimanche le 17 octobre.