PSG Mercato : Haaland, la décision officielle du Barça tombe

Publié par Ange A. le 16 octobre 2021 à 06:30

L’avenir d’Erling Haaland devrait s’écrire loin du Borussia Dortmund dans les prochains mois. Si le Norvégien voit régulièrement son nom associé au Paris Saint-Germain, une signature eau FC Barcelone n’est pas également à exclure.

Erling Haaland, priorité du PSG en cas de départ de Mbappé

Dans une nouvelle sortie sur la télévision espagnole, Karim Benzema a exprimé son désir d’évoluer en club avec Kylian Mbappé. En fin de contrat au terme de la saison, l’attaquant du Paris Saint-Germain devrait faire l’objet d’un départ gratuit vers le Real Madrid. Alors que les négociations pour la prolongation de son contrat coincent, la direction du PSG a déjà coché un nom pour remplacer le natif de Bondy. Buteur du Borussia Dortmund depuis 2020, Erling Haaland est présenté comme la priorité de Paris pour assurer la succession de Mbappé. Bien qu’encore sous contrat jusqu’en 2024, le Norvégien devrait bénéficier d’un bon de sortie l’été prochain. Une situation qui ne fait qu’attiser la concurrence dans ce dossier pour Leonardo, le directeur sportif parisien.

Un sale tour du Barça se confirme

Comme le Paris Saint-Germain, le FC Barcelone n’est pas insensible aux prouesses d’Erling Haaland. L’avant-centre de 21 ans compte déjà 11 buts et 4 passes décisives en seulement 8 apparitions cette saison. Des chiffres qui donnent le tournis à l’exécutif catalan en quête d’un véritable buteur depuis le départ de Luis Suarez. Vice-président économique du Barça, Eduard Romeu a confirmé l’intérêt des Blaugranas pour la pépite du Borussia Dortmund. « Nous avons demandé deux ans de patience. Évidemment, nous travaillons pour raccourcir le délai et être en mesure de le faire le plus tôt possible […] Mais nous allons fixer ce critère de prudence de 2 ans pour remplir le plan stratégique et être compétitif sur le marché de la signature avec les meilleurs clubs d’Europe », a assuré le dirigeant catalan cité par La Cadena SER. Le Paris Saint-Germain est donc prévenu.

