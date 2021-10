OL - Monaco : Bosz avec une grosse surprise, les onze probables

Publié par Ange A. le 16 octobre 2021 à 07:00

L’Olympique Lyonnais reçoit l’AS Monaco ce samedi au Groupama Stadium (21h). Pour cette rencontre, Peter Bosz, le coach de l’ OL, a fait appel à un international jusqu’ici incertain pour cette rencontre.

L’ OL avec Lucas Paqueta contre l’AS Monaco

Tenu en échec par l’AS Saint-Étienne lors de la dernière journée, l’Olympique Lyonnais va tenter de renouer avec la victoire. Actuel 10e au classement, l’ OL joue gros ce samedi avec la réception de l’AS Monaco (21h). Le choc compte pour la 10e journée de Ligue 1 Uber Eats. Pour cette affiche, Peter Bosz ne pourra pas compter Anthony Lopes, exclu lors du derby contre l’ASSE. Le technicien néerlandais sera également privé de Moussa Dembélé et Islam Slimani, blessés. Incertain pour cette rencontre, Lucas Paqueta figure finalement dans le groupe lyonnais. Le milieu brésilien a signé son retour à Lyon il y a quelques heures après avoir disputé le dernier match du Brésil dans la nuit de jeudi à vendredi.

Quels onze pour Bosz et Kovac ?

Le milieu auriverde pourrait même débuter la rencontre contre l’AS Monaco. En l’absence de Dembélé et Slimani, Peter Bosz pourrait aligner Karl Toko Ekambi ou Tino Kadewere en pointe de l’attaque de l’Olympique Lyonnais. Suspendu pour le derby, Emerson devrait tenir sa place contre le club de la Principauté. Comme l’ OL, l’ASM doit également composer avec plusieurs absents : Fabregas, Golovin, Diatta, Sidibé et Mannone (blessés). Suspendus, Diop et Tchouameni vont aussi manquer cette rencontre. Avant ce choc, le club du Rocher, qui reste sur trois victoires de rang, occupe la 6e place du classement avec un seul point d’avance sur le club rhodanien.

La composition probable de Lyon :

Pollersbeck – Dubois, Boateng, Diomandé, Emerson – Caqueret, Guimaraes – Shaqiri, Paqueta, Aouar – Toko Ekambi/Kadewere.

Le onze probable de l’AS Monaco :

Nübel – Aguilar, Disasi, Maripan, Henrique – Boadu, Matazo, Fofana, Martins – Volland, Ben Yedder.