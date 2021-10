OL : Peter Bosz avec un surprenant renfort contre Monaco ?

Publié par Ange A. le 15 octobre 2021 à 08:30

L’Olympique Lyonnais affronte l’AS Monaco ce samedi pour le retour de la Ligue 1 après la trêve internationale. Coach de l’ OL, Peter Bosz devrait aligner une surprise en attaque suite à certains forfaits.

Un important retour en attaque à l’ OL contre Monaco ?

Accroché in extremis par l’AS Saint-Étienne lors de la dernière journée, l’Olympique Lyonnais va tenter de reprendre sa marche en avant. Samedi, l’ OL joue d’ailleurs gros avec la réception de l’AS Monaco au Groupama Stadium. Pour cette affiche, Peter Bosz ne pourra toujours pas compter sur Moussa Dembélé, blessé. Buteur avec l’Algérie lors des récents éliminatoires pour la Coupe du monde, Islam Slimani est également forfait pour cette rencontre. Pas encore rentré en raison d’un match tardif du Brésil, Lucas Paqueta sera aussi absent pour ce choc. En leur absence, c’est Tino Kadewere qui devrait être aligné à la pointe de l’attaque. Le Zimbabwéen est resté à Lyon malgré sa convocation en équipe nationale. Ceci pour mieux préparer son retour de blessure.

Le message de Kadewere avant Monaco

L’ancien buteur du Havre se sent prêt pour revenir en force après une première saison mitigée et un début d’exercice 2021-2022 compliqué. « Je me sens beaucoup mieux et prêt à aider l’équipe. J’ai pu profiter de la trêve pour travailler plus. J’ai travaillé individuellement et avec les collègues qui ne sont pas allés en sélection », a lâché le joueur de 25 ans en conférence de presse. Auteur de 10 buts et 3 passes décisives la saison dernière, Tino Kadewere n’a pas encore été décisif lors de ses trois apparitions (31 minutes) cette saison avec l’Olympique Lyonnais. Reste maintenant à savoir si l’avant-centre saura convaincre de coach de l’ OL pour son retour à la compétition.

