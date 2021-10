OGC Nice : Quand Domenech s'invite dans le clash Delort-Belmadi

Publié par Ange A. le 17 octobre 2021 à 01:30

Sélectionneur de l’Algérie, Djamel Belmadi ne digère pas le choix d’Andy Delort de privilégier l’ OGC Nice lors de la dernière trêve internationale. Une décision de l’attaquant du Gym commentée par Raymond Domenech.

OGC Nice, Algérie, Delort, l’avis de Raymond Domenech

Le refus d’Andy Delort d’honorer sa dernière convocation avec l’Algérie continue de faire des vagues. L’avant-centre de 30 ans a préféré mettre sa carrière internationale entre parenthèses le temps de s’adonner à l’ OGC Nice, son nouveau club. Une décision qui courrouce encore Djamel Belmadi. Invité sur le plateau de RMC Sport jeudi soir, le sélectionneur algérien avait assimilé ce choix à « la blague du siècle ». Le technicien algérien est soutenu par Raymond Domenech. L’ancien sélectionneur des Bleus donne raison à l’entraîneur des champions d’Afrique en titre. « Belmadi ne fait que dire ce que tout le monde pense en Algérie. Comment peut-il dire qu’il reviendra dans un an ? », s’est d’abord interrogé le technicien rhodanien avant de glisser un tacle à Andy Delort sur La chaîne L’Équipe.

Domenech fracasse à son tour Delort

Pour l’éphémère ancien entraîneur du FC Nantes (décembre 2020- février 2021), l’ancien buteur de Montpellier la joue égoïste. « Il a provoqué un séisme ! Quand ça l’arrangeait, il était venu et il était bien content. Et maintenant, qu’il faut faire les matchs au fin fond de l’Afrique, il ne veut pas y aller car il veut assurer sa place à Nice. On ne peut pas comprendre. Christophe Galtier défend son joueur, mais il est mal placé », a lâché Raymond Domenech. Lequel estime tout de même qu’il pourrait signer son retour en sélection « s’il est bon et il fait les matchs ». Un dernier détail qui pourrait déplaire à Djamel Belmadi. Le sélectionneur des Fennecs n’entend pas faire appel aux services du joueur de l’ OGC Nice en cas de qualification pour le prochain Mondial.

