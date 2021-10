OM : Deux absences et un retour pour Sampaoli contre Lorient

Publié par Ange A. le 17 octobre 2021 à 05:45

L’Olympique de Marseille va tenter d’enclencher une nouvelle dynamique ce dimanche avec la réception du FC Lorient. Jorge Sampaoli devra toutefois aller chercher un succès sans deux éléments offensifs.

Deux absents dans le groupe de Sampaoli contre Lorient

L’Olympique de Marseille est dans le dur. L’ OM ne s’est plus imposé depuis quatre rencontres toutes compétitions confondues. Le club phocéen reste d’ailleurs sur deux défaites de rang en championnat, dont une (2-0) sur la pelouse du LOSC lors de la dernière journée. Après ce revers, Jorge Sampaoli et ses troupes espèrent renouer avec le succès ce dimanche avec la réception du FC Lorient au Vélodrome. Pour cette rencontre, le coach marseillais devra néanmoins composer avec les absences de Cengiz Ünder et d’Amine Harit. L’ailier turc est suspendu pour cette rencontre après son expulsion contre Lille. Quant au milieu marocain, il est blessé aux adducteurs.

Un retour de poids à Marseille contre les Merlus

Privé de ces deux éléments offensifs, Jorge Sampaoli pourra tout de même compter sur le retour de Dimitri Payet. Absent lors des deux dernières rencontres de l’Olympique de Marseille, le milieu offensif figure dans le groupe convoqué pour la réception des Merlus. Une bonne nouvelle pour le club phocéen qui récupère son homme en forme. Lequel en est déjà à 5 buts et une passe décisive en 5 matchs de championnat cette saison. Avant de défier Lorient, Marseille pointe à la 6e place au classement, à égalité de points (14) avec son prochain adversaire (8e). Une victoire permettrait aux Olympiens de bien préparer leur choc contre la Lazio Rome jeudi en Ligue Europa. Christophe Pélissier compte également deux absences pour ce déplacement en Provence. Blessé aux ischios, Fabien Lemoine est forfait pour cette rencontre. Suspendu, Jérémy Morel n’effectuera pas son retour au Vélodrome.