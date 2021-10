OM Mercato : Nouvelle annonce de Dimitri Payet sur son avenir

Publié par ALEXIS le 16 octobre 2021 à 12:48

Dimitri Payet a encore deux ans et demi de contrat à l’ OM. Interrogé par L’Équipe sur son avenir, il avoue qu’il ne regrette pas d’avoir prolongé son bail jusqu’au 30 juin 2024.

OM : Dimitri Payet espère aller au bout de son contrat

Revenu à l’ OM en janvier 2017, Dimitri Payet s’était engagé pour quatre saisons et demie, soit jusqu’en juin 2021. À un an de la fin de son bail initial, il a rempilé (le 27 juin 2020) pour trois saisons supplémentaires avec le club phocéen. À 34 passés, le meneur de jeu de l’Olympique de Marseille est toujours performant, mais il est régulièrement blessé cette saison. Il a manqué trois matchs de Ligue 1 à cause de soucis musculaires à la cuisse, au mollet… De quoi susciter des interrogations sur sa forme physique, surtout qu’il lui reste encore deux saisons et demie de bail à l’ OM. Et la question a été posée directement au natif de La Réunion par le quotidien sportif.

« Si je me sens capable de tenir jusqu’à la fin de mon contrat ? Je travaille pour », a-t-il répondu. « Je sais que je devrai m’adapter comme je l’ai fait récemment, mais il faudra que tout soit aligné pour que je reste à un certain niveau. Il y a ce que je fais à l’entraînement ici et ce que je fais à l’extérieur. Quand je parle de travail à l’extérieur, je pense à du travail personnel pour peaufiner certaines choses », a expliqué Dimitri Payet ensuite.

Payet ne regrette pas d'avoir prolongé jusqu'en 2024

Sur la question concernant son choix de prolonger son contrat jusqu’en 2024, le capitaine des Olympiens a répondu qu’il ne regrettait pas. « Je sais pourquoi je l’ai fait, je sais où je suis. Je n’ai pas choisi la facilité… Je voulais m’inscrire ici dans la durée en tant que joueur, jusqu’à ce que je sente que je ne peux plus. Et ensuite, j’ai envie de donner autrement pour faire encore grandir ce club », a justifié le N°10 de l’ OM. À noter que Dimitri Payet avait joué à Marseille entre 2013 et 2015. Il avait rejoint West Ham en Angleterre et avant de faire son retour au Vélodrome à l'hiver 2017.