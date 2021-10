RC Lens Mercato : Une grosse vente annoncée chez les Sang et Or

Publié par Ange A. le 17 octobre 2021 à 08:55

Surprenant dauphin du Paris Saint-Germain, le RC Lens affronte le Montpellier Hérault ce dimanche. Franck Haise pourra compter sur Seko Fofana pour cette rencontre. Promu capitaine chez les Sang et Or, l’évolution du milieu impressionne. À tel point qu’un départ de l’Ivoirien n’est plus à exclure.

Seko Fofana, le joli coup à 8,5 M€ du RC Lens

Recruté contre 8,5 millions d’euros en 2020, Seko Fofana est la recrue la plus chère de l’histoire du Racing Club de Lens. Un statut que justifie le milieu de terrain depuis la deuxième moitié de saison dernière. L’ancien de l’Udinese, sujet à des pépins physiques en début de saison, a réussi à rattraper son retard. À tel point que le joueur de 26 ans arbore désormais le brassard de capitaine chez les Sang et Or. De retour au top physiquement, l’international ivoirien reste sur 9 titularisations de suite cette saison, pour 3 buts. Avec ces performances, certains estiment que le RC Lens aura du mal à retenir son milieu.

Un départ inéluctable pour Fofana de Lens ?

Interrogé par L’Équipe, Julien Stéphan qui l’a connu chez les jeunes du FC Lorient estime que Seko Fofana mérite de se frotter régulièrement aux échéances européennes. « C’était quelqu’un de très investi, on sentait qu’il était en mission et programmé pour le haut niveau. Ce qui est assez impressionnant depuis plusieurs mois, c’est la maturité dans ses choix de jeu, la capacité à être très fort dans la passe et dans la percussion. La prochaine étape pour lui, ça devrait être de jouer régulièrement la Coupe d’Europe », a indiqué le coach du RC Strasbourg au micro du quotidien sportif.

Déjà courtisé par un habitué à l’Europe cet été comme l’Olympique de Marseille, Seko Fofana devrait voir d’autres calibres frapper à sa porte dans les prochains mois. Pour rappel, son contrat avec le Racing est valide jusqu’en 2024. Sa valeur marchande actuelle est estimée à 12 millions d’euros. Un montant qui pourrait être revu à la hausse si le capitaine lensois parvient à se maintenir à niveau.