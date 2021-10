RC Lens Mercato : Seko Fofana prêt à tout pour rejoindre l’OM

Publié par ALEXIS le 05 octobre 2021 à 19:41

Seko Fofana est impressionnant avec le RC Lens en ce début de saison. Il a décidé de se concentrer sur son club actuel, afin d’améliorer ses performances et ses statistiques. Son objectif, taper dans l'oeil de grand club clubs, dont l'OM, en vue du mercato 2022.

RC Lens : Seko Fofana lorgne l'OM

Seko Fofana, milieu défensif du RC Lens, a repoussé la convocation du sélectionneur de l’équipe de Côte d’Ivoire, en vue des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Selon les confidences de Patrick Mboma, il a une raison bien valable qui l'a poussé à mettre de côté la sélection ivoirienne. Le consultant de Canal+ a laissé sous-entendre que l’international ivoirien rêve plutôt de rejoindre un grand club, dont l’OM qui l’a courtisé pendant le mercato estival 2021. Il se donne donc à fond sous le maillot du RCL en Ligue 1, afin d’achever de convaincre le club phocéen d’ici la fin de la saison, ou attirer l’attention d’autres clubs prétendants sur lui.

Raison pour laquelle il n’a pas répondu à l’appel de la Côte d’Ivoire pendant la présente trêve internationale. « Il est dans un choix où il se dit : ‘‘il faut que je carbure avec mon club et, une fois que j’aurai carburé avec mon club, j’irai dans un club qui me fait rêver réellement’’. Je ne pense pas que pour le joueur, le Racing Club soit un aboutissement dans sa carrière », a-t-il expliqué sur la chaîne cryptée. « Le timing est hyper courageux. Il est en train de dire : ‘’je vais peut-être louper une Coupe du monde. La vérité d’octobre 2021 n’est pas la vérité de juin 2018’’. Laisser la sélection, c’est reculer pour mieux sauter », a analysé Patrick Mboma.

6 sélections avec la Côte d'Ivoire et stop !

Seko Fofana a déjà joué avec la sélection de Côte d’Ivoire, il compte 6 capes et un but. Sa première sélection remonte à novembre 2017, contre le Maroc (0-2), lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2018. Le joueur de 26 ans a disputé 3 matchs amicaux et 2 matchs de qualification pour la CAN 2021 avec les Éléphants, entre septembre et novembre 2019. Seko Fofana a été transféré au RC Lens en août 2020 par Udinese, contre un montant estimé à 8,5 M€ hors bonus. La saison dernière, il a disputé 32 matchs de Ligue 1, pour 2 buts et 4 passes décisives.

Après un premier exercice d’adaptation, le natif de Paris est un crack cette saison au sein de l’équipe de Franck Haise. Désigné capitaine, le natif de Paris est leader tant dans le vestiaire que sur le terrain. Aussi décisif, il a déjà marqué 3 buts en 9 apparitions en championnat. Seko Fofana a réussi à hisser le RC Lens à la 2e place de Ligue 1, derrière le PSG, grâce à ses buts, à sa hargne et son état d’esprit irréprochable.