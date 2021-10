OM : Les vérités de Cengiz Ünder avant d’affronter la Lazio

Publié par Timothée Jean le 19 octobre 2021 à 14:17

Auteur d’un bon début de saison sous les couleurs de l’ OM, Cengiz Ünder s’est exprimé sur le match face à la Lazio Rome en Ligue Europa. L’occasion pour lui d’évoquer l’objectif final de l’Olympique de Marseille cette saison.

OM : Cengiz Ünder se méfie de la Lazio Rome

Suite à sa brillante victoire face au FC Lorient (4-1), l' OM a mis fin à une série de quatre matchs sans victoire toutes compétitions confondues. Le club phocéen occupe la troisième marche du podium en Ligue 1 et veut poursuivre sa montée en puissance sur la scène européenne. Ce jeudi, l’Olympique de Marseille se déplace sur la pelouse du Stadio Olimpico pour affronter la Lazio Rome dans le cadre de la troisième journée de Ligue Europa. Une rencontre décisive pour l’avenir européen des Olympiens.

Interrogé en exclusivité sur le site officiel de l’ UEFA, Cengiz Ünder s’est d'ailleurs exprimé sur cette rencontre décisive. L’attaquant prêté par l’AS Rome se méfie de la Lazio, un club « coriace » contre lequel il a disputé plusieurs derby. Cengiz Ünder reste tout de même très confiant pour une victoire de l’OM. « J’ai déjà joué de nombreux matchs contre la Lazio. J'ai fait un très bon match lors de notre dernière rencontre face à eux. Ce ne sera pas un match facile pour nous. La Lazio est un adversaire coriace, mais nous sommes aussi une bonne équipe. Nous voulons livrer un bon match. Bien sûr, chaque équipe rentre toujours sur le terrain pour gagner. Je pense sincèrement que ce sera difficile. Nous avons encore un peu de temps pour bien nous préparer », a-t-il déclaré.

Cengiz Ünder : "Nous voulons remporter la Ligue Europa"

En pleine forme avant de défier la Lazio, Cengiz Ünder est l’un des hommes forts du début de saison de l’Olympique de Marseille. « Heureux » sous les couleurs marseillaises, le buteur turc veut aller le plus possible dans cette compétition européenne et remporter la Ligue Europa. Toutefois, l’international turc sait que cette mission sera très compliquée, mais pas impossible. « Bien sûr que notre objectif est de remporter la Ligue Europa, car nous avons une très bonne équipe. Mais je pense qu'il est trop tôt pour en parler maintenant, car il vaut mieux prendre les matches les uns après les autres », a-t-il conclu.