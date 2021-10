OM : Décisif contre le FC Lorient, Guendouzi défie le PSG

Publié par ALEXIS le 19 octobre 2021 à 00:00

Auteur d’un but et d’une passe décisive pour l' OM lors du match contre le FC Lorient (4-1), Mattéo Guendouzi a mis tout le Vélodrome à ses pieds dimanche. Après sa brillante prestation, il s’est projeté vers le match contre le leader le PSG.

OM - PSG : Guendouzi, « je suis sûr qu’on va prendre les 3 points »

Mattéo Guendouzi, avec Dimitri Payet, a largement contribué à la victoire de l’ OM sur le FC Lorient en clôture de la 10e journée de Ligue 1. Il a été décisif à trois reprises lors de ce match. C’est son tir détourné par Houboulang Mendes qui s’est mué en quatrième but de la rencontre. Le milieu de terrain fait le plein de confiance sur le plan individuel avant la réception du Paris Saint-Germain, dimanche (20h45), au Stade Vélodrome. Justement, parlant du Classico, le Tricolore se dit prêt à défier le leader du championnat. « Le PSG ? En tant que footballeur, on vit pour ce genre de matchs. Tout le monde rêverait de les jouer, surtout pour l’Olympique de Marseille », a-t-il déclaré sur Prime vidéo.

Selon Mattéo Guendouzi, le soutien des supporters phocéen fera du poids contre les Parisiens et leurs nombreuses stars : Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappé… « Avec cette ferveur ici à domicile, je sais qu’on peut faire quelque chose de très bien. Ça va être un beau match à jouer et on va tout faire pour le gagner. Je crois en mon équipe et je suis sûr qu’on va prendre les trois points », a défié la recrue estivale de l’OM.

Une pique au club de la capitale

Pour finir, le transfuge d’Arsenal a lancé une pique au club de la capitale. « Le PSG, j’y ai joué très jeune donc j’y accorde moins d’importance qu’un club comme le FC Lorient par exemple », a-t-il glissé. En effet, Mattéo Guendouzi a été formé au Paris SG entre 2005 et 2014, soit 9 ans, avant de rejoindre le centre de formation du FC Lorient (2014-2016). Rappelons que l' OM est 3e du championnat avec 17 points et un match de retard, loin derrière le Paris SG, leader avec 27 points.