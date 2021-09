Stade Rennais : Le SRFC bat un record fou en Ligue Europa Conférence

Publié par Thomas le 17 septembre 2021 à 19:40

Après un début de saison en dents de scie, le Stade Rennais a réalisé ce jeudi une prestation digne de l’Europe, en tenant en échec les Spurs de Tottenham 2-2. Si les hommes de Bruno Genesio pourront nourrir certains regrets, les Rouge et Noir tiennent néanmoins un record inédit dans la compétition.

Stade Rennais : Les Bretons battent un record

Bruno Genesio avait prévenu les journalistes présents à la conférence de presse ce mercredi. "C'est l'opportunité de montrer que le non-match de ce week-end était un accident, montrer qu'on est capable de se hisser à ce niveau-là", en se référant à la contre-performance rennaise du week-end dernier contre Reims (0-2). Les Bretons sont en effet parvenus à se hisser au niveau de l’Europe, et auraient même pu espérer un meilleur résultat que le match nul contre les Spurs. De leur côté, les supporters du SRFC ont su répondre présent, en animant un Roazhon Park quoique pas totalement plein. Si l’ambiance était superbe à Rennes, le club peut aussi se targuer de détenir un record important dans cette nouvelle compétition.

En offrant à l’attaquant Mathys Tel, ses premières minutes européennes, Bruno Genesio fait déjà rentrer le Stade Rennais dans les annales de la Ligue Europa Conférence. À tout juste 16 ans, 4 mois et 19 jours, Tel devient le plus jeune joueur de l’histoire de la compétition à fouler une pelouse. L’ancien coach de l’OL, privé de Martin Terrier et Jérémy Doku à la pointe de l’attaque, a fait rentrer son jeune prodige à la dernière minute du match à la place de Serhou Guirassy.

Le grand espoir rennais détient un autre record, cette fois-ci au sein du club breton. Le natif de Sarcelles en région parisienne n’est autre que le plus jeune joueur à disputer un match officiel avec le SRFC, en rentrant à la 85e minute contre Brest lors de la deuxième journée de Ligue 1. Déjà deux records de précocité pour un joueur dont beaucoup lui promettent un bel avenir en Europe.