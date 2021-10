PSG Mercato : Un futur crack du Paris SG éconduit par le Barça ?

Publié par JEAN-LUC D le 20 octobre 2021 à 23:21

Si Leonardo lorgne Ansu Fati, un futur crack du PSG a les yeux tournés vers le Barça également. Même si le club culé ne semble pas vraiment intéressé par l’opération qui lui est proposée.

Mercato PSG : l'avenir de Xavi Simons est flou

Arrivé en 2019 en provenance du FC Barcelone, Xavi Simons s’est rapidement imposé chez les jeunes du Paris Saint-Germain. Déjà considéré comme un futur crack, le milieu de terrain de 18 ans peine toutefois à se faire une place au sein de l’équipe première des Rouge et Bleu. Même s’il a disputé deux matches avec le groupe professionnel la saison dernière et qu’il s’entraîne de temps en temps avec le groupe de Mauricio Pochettino, l’international espoir néerlandais ne semble pas vraiment être dans les plans de l’entraîneur du Paris Saint-Germain.

Une situation qui complique les affaires de la direction dans ses négociations avec le jeune homme. En effet, selon les informations relayées ces dernières heures par le journal L’Équipe, Xavi Simons n’est pas chaud pour poursuivre l’aventure avec le PSG. Mécontent de sa situation, le natif d’Amsterdam n'est pas encore parvenu à un accord avec ses dirigeants pour la prolongation de son contrat qui expire le 30 juin prochain. Aucun club n’a encore bougé ses pions dans l’optique de le recruter, mais le principal concerné a déjà lui-même pris les choses en main en ce qui concerne son avenir.

Xavi Simons s’est proposé au Barça

Cette saison, Xavi Simons n’a joué qu’un seul match avec le groupe pro du Paris Saint-Germain, en avril dernier face à Strasbourg. À 18 ans, il ne compte pas s’éterniser chez les équipes de jeunes. Alors que son contrat prend fin à l’issue de la saison, il étudie ainsi diverses options pour son avenir. Et d’après les renseignements divulgués par le journaliste Adrian Sanchez, lors de son passage sur Mas que Pelotas Radio, Xavi Simons a pris la résolution de quitter le PSG afin de donner un coup d’accélérateur à sa carrière.

Il a même d’ores et déjà demandé à son agent Mino Raiola de sonder le FC Barcelone pour voir si un retour peut être possible. Avec l’explosion de jeunes talents au Barça comme Gavi, Oscar Mingueza, Ronald Araujo, Ansu Fati et Pedro, l’ancien pensionnaire de la Masia aimerait revenir à la maison. Toutefois, la même source assure que le club culé a fait savoir à Mino Raiola qu’il n’a pas besoin de son protégé à l’heure actuelle. Xavi Simons va donc devoir se trouver un nouveau point de chute dans les mois à venir.