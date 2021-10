ASSE : Galtier peut réussir à Nice ? Un ancien Vert catégorique

Publié par ALEXIS le 21 octobre 2021 à 14:39

Un ancien attaquant de l’ ASSE ayant évolué sous les ordres de Christophe Galtier croit fermement qu'il va réussir sa mission à la tête de l’OGC Nice.

ASSE : Erding, « je suis sûr que Galtier réussira à Nice »

Mevlut Erding a évolué à l’ ASSE entre 2013 et 2015. Il a donc été l’un des poulains de Christophe Galtier chez les Verts. Rentré dans son pays en Turquie depuis 2017, il a gardé un souvenir impérissable du club ligérien et de son ancien coach. Ce dernier est désormais à l’OGC Nice, après avoir remporté le titre de champion de France en 2021 avec le LOSC.

De l'avis de l’ancien avant-centre des Verts, Christophe Galtier va faire de bons résultats avec le Gym, comme il l’a fait à l’AS Saint-Étienne et à Lille. « Si je deviens coach un jour, c’est sur Galtier que je prendrai exemple. Il avait déjà fait du très bon travail à Saint-Étienne. À Lille, il avait un meilleur effectif et Lille OSC a été champion. Ça ne m’a pas du tout surpris », a souligné Mevlut Erding sur le site de la LFP. « Je suis sûr qu’il réussira à Nice », a-t-il affirmé.

Une anecdote sur l'ex-coach de l'AS Saint-Étienne

Séduit par les qualités techniques de Christophe Galtier (55 ans), le Turc de 34 ans a raconté une anecdote sur la courtoisie de ce dernier dans ses rapports avec ses joueurs. « Il a même la classe quand il s’énerve ! Je me souviens d’un jour où il m’avait convoqué avec Ricky Van Wolfswinkel (attaquant de l' ASSE en 2014-2015). Il nous avait passé une soufflante dans son bureau... Il nous avait dit qu’on n’était pas assez performants et ça nous a réveillés ! La semaine suivante, l’un de nous deux avait marqué », a témoigné l’ex-buteur de Sainté.

Mevlut Erding a défendu les couleurs stéphanoises à 65 reprises et a marqué 21 buts pour 5 passes décisives. Il a rejoint Kocaelispor en Turquie en septembre 2021 pour 2 saisons. Rappelons que Christophe Galtier a remporté la coupe de la Ligue en 2013 avec l' ASSE, il a été vice champion de France en 2019 et sacré vainqueur de la Ligue 1 avec le LOSC la saison dernière.