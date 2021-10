PSG : Mbappé successeur de Messi et Ronaldo ? La réponse de Blanc

Publié par ALEXIS le 21 octobre 2021 à 17:25

Laurent Blanc a livré son opinion sur la progression fulgurante de Kylian Mbappé et ses performances avec le PSG et l’Équipe de France. Il le voit succéder à Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

PSG : Blanc, « Mbappé remplaçant de Messi et Ronaldo »

Ancien entraîneur du PSG, Laurent Blanc n’hésite pas à donner son avis sur le club de la capitale. Pour beIN Sports, il a évoqué le phénomène Kylian Mbappé qu’il désigne comme le digne successeur des deux monstres du football mondial : Lionel Messi (34 ans) et Cristiano Ronaldo (36 ans). « Je pense qu’il y a deux joueurs qui ont marqué plus d’une décennie de football, c'est-à-dire Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Malheureusement, l’âge et le temps passent et je pense que Kylian Mbappé fait partie des joueurs qui sont capables de remplacer ces joueurs-là », a déclaré l’ex-coach du Paris Saint Germain (2013 à 2016).

Le N°7 des Parisiens a certes des statistiques affolantes et un palmarès bien fourni, mais il a encore une grosse marge de progression. Pour sûr, il va encore battre ou établir de nouveaux records et étoffer son palmarès. Laurent Blanc n’en doute pas ! « On parle d’un garçon de 21 ans (sic). C’est jeune, c’est très très jeune et il a déjà fait beaucoup et je pense qu’il peut encore progresser. Tout le monde est unanime pour dire qu’il a encore des progrès à faire, même s’il est déjà très fort », a-t-il souligné.

L'attaquant du Paris SG dans les pas de la Pulga et de CR7

Les statistiques et le palmarès de Kylian Mbappé sont loin de ceux de Lionel Messi (6 fois Ballon d'Or) et Cristiano Ronaldo (5 fois Ballon d'Or), mais ils ne sont pas négligeables pour un jeune joueur. Il totalise 244 matchs professionnels, dont 158 en Ligue 1 et 48 matchs de Ligue des champions. Le natif de Bondy a marqué 165 buts et offert 85 passes décisives en clubs et a inscrit 19 buts en 51 matchs disputés avec les Bleus.

Côté palmarès, Kylian Mbappé compte 4 titres de champion de Ligue 1, avec le club du Rocher (en 2017) et avec le Paris SG (2018, 2019 et 2020). Sous la tunique des tricolores, il a été finaliste à l’Euro 2016, champion du monde en 2018 et vainqueur de la Ligue des Nations en 2021. Lié aux Rouge et Bleu jusqu'en juin 2022, l'attaquant de 22 ans est annoncé vers le Real Madrid.