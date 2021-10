PSG Mercato : Révélation incroyable du Barça sur Messi et Neymar

Publié par Thomas le 08 octobre 2021 à 13:28

En enrôlant Lionel Messi cet été et quelques années plus tôt Neymar au FC Barcelone, le PSG a fait très mal au club catalan, qui peine désormais à obtenir des résultats convaincants sur la scène européenne et nationale. Véritable sensation du mercato estival, la venue de La Pulga n’a toujours pas été digérée par les Blaugranas. Ce vendredi, le président du Barça Joan Laporta a fait des révélations incroyables sur les dessous du transfert de l’Argentin et du Brésilien à Paris.

PSG Mercato : Laporta souhaitait Messi gratuitement

En pleine crise sportive et financière, le Barça tente peu à peu de se reconstruire, en misant notamment sur son centre de formation et en prolongeant ses valeurs sûres. Si les maux du club catalan ne datent pas d'hier, ils étaient cependant éclipsés ces dernières années par sa star argentine Lionel Messi, qui portait une équipe agonisante grâce à ses exploits personnels.

Cet été, La Pulga a tiré un trait sur son aventure barcelonaise, rejoignant le PSG, l’un des seuls clubs capables d’assurer le salaire du sextuple Ballon d’Or. Ce transfert, vécu comme une tragédie en Espagne, est la conséquence d’importants déboires financiers que vit le FC Barcelone depuis plusieurs mois. Le club a dévoilé une dette de plus de 1,3 milliards d’euros. Interrogé ce vendredi sur les ondes de la RAC1, Joan Laporta a livré une confidence folle sur les dessous de cette non-prolongation.

Le président du Barça a révélé avoir voulu conserver son joueur star sans le payer cet été. Une situation inédite, qui n’a évidemment pas plu à l’intéressé, qui, pour rappel, touche un salaire annuel à Paris de 30 millions d’euros. "J’avais l’espoir que Messi change de direction, et qu’il dise je joue gratuitement... mais nous ne pouvons penser qu’un joueur de cet acabit fasse cela", a-t-il confié. Si cette déclaration peut sembler irrationnelle dans le football moderne, elle fait néanmoins écho aux plaintes de certains supporters. Ces derniers reprochaient le manque de compassion du joueur de 34 ans pour son club formateur, en refusant de faire des efforts financiers pour rester.

Neymar voulait bien retourner à Barcelone

Dans son entretien pour la radio catalane, Joan Laporta a aussi confirmé un intérêt réciproque entre Neymar et le Barça en 2019. "On nous a dit que Neymar voulait venir, qu’il ne voulait pas continuer (au PSG), mais il a cédé aux propositions du PSG." Pour rappel, l’ancien joueur du Barça était fortement associé à un retour à Barcelone en 2019, quitte à aller au clash avec les fans et le club. Finalement, le Brésilien était resté et avait gagné le pardon des supporters parisiens après plusieurs matchs houleux.