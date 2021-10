OM : La réaction surprise de Jorge Sampaoli après la Lazio

Publié par Ange A. le 21 octobre 2021 à 23:30

Avant son choc contre le Paris Saint-Germain dimanche en Ligue 1, l’Olympique de Marseille a été accroché jeudi par la Lazio Rome. Entraîneur de l’ OM, Jorge Sampaoli ne semble pas inquiet pour son équipe. Laquelle court toujours après sa première victoire en Ligue Europa.

L’ OM cale encore avant le Classique contre Paris

Large vainqueur du FC Lorient dimanche (4-1), l’Olympique de Marseille défiait la Lazio Rome ce jeudi en Ligue Europa. Cette rencontre faisait office d’ultime répétition pour l’ OM avant son grand rendez-vous de dimanche prochain. Le club phocéen sera opposé au Paris Saint-Germain à l’Orange Vélodrome. Avant ce choc comptant pour la 11e journée de Ligue 1 Uber Eats, Marseille n’a pas pu faire mieux qu’un match nul sur la pelouse des Biancolesti (0-0). Il s’agit du troisième nul en autant de sorties de C3 pour les hommes de Jorge Sampaoli. Le technicien argentin s’est livré après le coup de sifflet final. Le coach marseillais est serein pour la suite des événements.

L’optimisme de Jorge Sampaoli avant Paris

Pour le coach de l’Olympique de Marseille, son équipe « aurait pu gagner le match ». « C’était un bon match, les joueurs l’ont bien préparé, contre une équipe très forte qui venait de battre l’Inter Milan […] Ce match nul nous donne de l’espoir pour le futur. Ce soir [jeudi], les défenseurs ont dû affronter l’un des meilleurs attaquants au monde [Immobile]. On aurait pu gagner le match avant la fin, on a eu plusieurs situations claires », a déclaré Jorge Sampaoli selon les propos relayés par L’Équipe. Satisfait de la prestation des siens, l’entraîneur de l’ OM espère que ses poulains pourront récupérer à temps pour le Classique contre le Paris Saint-Germain. « Ce soir, on jouait pour se qualifier, donc il y a eu beaucoup d’intensité. Il faudra voir comment les joueurs vont récupérer, car pour ce genre de match, il faut tous les joueurs à 100 % », a-t-il indiqué.